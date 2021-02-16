***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.02.2021 14:51
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Beyoğlu Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020-4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/02/2021
Açıklamalar
01.01.2020 - 31.12.2020 Dönemi 4.Dönem Geçici Vergi Beyanname ekinde Beyoğlu Vergi Dairesine verilen Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış olan Gelir Tablosu PDF olarak ekte sunulmuştur.
Söz konusu Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909912
BIST
17:381.539
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -23,54
|Açılış
|: 1.569
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|Önceki Kapanış
|: 1.562
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1.576
En Düşük
1.522
17:387,0068
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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17:388,4810
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:36
|BSOKE
|3,74
|335.186.062
|% 10,00
|
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|TMPOL
|18,83
|66.756.481
|% 9,99
|
|VAKFN
|13,55
|7.880.241
|% 9,98
|
|TGSAS
|23,86
|223.774.730
|% -8,72
|
|KRGYO
|6,25
|80.421.409
|% -8,63
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
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|KSTUR
|200,00
|486.361
|% -7,83
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|TKURU
|373,90
|7.856.384
|% -7,68
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|KOZAL
|144,10
|2.939.578.540
|% -3,09
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|PETKM
|5,13
|2.776.012.800
|% 0,00
|
|SASA
|39,58
|2.467.642.649
|% 4,54
|
|GUBRF
|75,00
|1.940.791.834
|% 2,53
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|GARAN
|9,75
|1.594.676.652
|% -2,99
|
|SKBNK
|1,52
|1.371.495.146
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,52
|1.540.269.547
|% -0,79
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|PETKM
|5,13
|2.776.012.800
|% 0,00
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|TSKB
|1,74
|497.879.283
|% -1,14
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|YKBNK
|2,85
|657.941.557
|% -2,40
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|17:36
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|6,9992
|7,0024
|% 0,55
|
|Euro
|8,4706
|8,4769
|% 0,26
|
|Sterlin
|9,6877
|9,7363
|% 0,35
|
|Frank
|7,8111
|7,8581
|% 0,25
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|Riyal
|1,8594
|1,8687
|% 0,45
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|17:36
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-24,42
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|Altın Gr.
|404
|404
|-3,32
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.673
|2.743
|-21,78
|
|Yarım
|1.292
|1.327
|-10,53
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|27,13
|27,16
|-0,42
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|Gümüş Gr.
|6,08
|6,08
|-0,09
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|B. Petrol
|63,06
|63,06
|-0,24
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