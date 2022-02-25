***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
25.02.2022 10:09
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Maslak Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021-4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
25/02/2022
Açıklamalar
01.01.2021 - 31.12.2021 Dönemi 4.Dönem Geçici Vergi Beyanname ekinde Maslak Vergi Dairesine verilen Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış olan Gelir Tablosu PDF olarak ekte sunulmuştur.
Söz konusu Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004353
BIST
12:131.890
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 38,31
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.896
En Düşük
1.866
12:1314,0566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0336
|Açılış
|: 14,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,9449
12:1315,7522
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0933
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,6688
12:13863,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 7,80
|Açılış
|: 863,10
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
853,10
BIST En Aktif Hisseler12:09
|EKIZ
|6,60
|54.252
|% 10,00
|
|OTTO
|34,64
|36.441
|% 9,97
|
|GENTS
|3,09
|5.312.743
|% 9,96
|
|OYLUM
|4,77
|3.698.727
|% 8,90
|
|CEOEM
|13,42
|16.503.430
|% 8,75
|
|AYES
|18,65
|236.072
|% -9,99
|
|KAPLM
|35,24
|205.766
|% -9,96
|
|SANEL
|6,50
|728.527
|% -9,72
|
|KLGYO
|0,85
|38.546.695
|% -7,61
|
|COSMO
|7,00
|30.506
|% -6,91
|
|THYAO
|25,48
|2.421.669.476
|% 0,79
|
|EREGL
|29,88
|961.570.905
|% 2,75
|
|GARAN
|11,22
|539.948.413
|% 1,91
|
|ASELS
|20,22
|484.127.980
|% 6,98
|
|KRDMD
|10,90
|441.153.833
|% 3,32
|
|EKGYO
|1,99
|239.100.505
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,58
|364.984.277
|% 1,42
|
|THYAO
|25,48
|2.421.669.476
|% 0,79
|
|HUNER
|2,82
|242.479.270
|% 6,02
|
|GARAN
|11,22
|539.948.413
|% 1,91
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0360
|14,0482
|% 0,18
|
|Euro
|15,6982
|15,7426
|% -0,65
|
|Sterlin
|18,7297
|18,8237
|% 0,09
|
|Frank
|15,1071
|15,1981
|% 0,11
|
|Riyal
|3,7320
|3,7507
|% 0,20
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|13,59
|
|Altın Gr.
|863
|863
|7,64
|
|Cumhuriyet
|5.787
|5.874
|-296,00
|
|Tam
|5.762
|5.908
|-298,32
|
|Yarım
|2.785
|2.858
|-144,31
|
|Çeyrek
|1.397
|1.429
|-72,15
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,93
|10,94
|0,07
|
|B. Petrol
|96,73
|96,73
|1,31
|