***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2023 15:39
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023-30.06.2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kozyatağı Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2023-2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2023
Açıklamalar
01.01.2023 - 30.06.2023 Dönemi 2.Dönem Geçici Vergi Beyanname ekinde Kozyatağı Vergi Dairesine verilen Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış olan Gelir Tablosu PDF olarak ekte sunulmuştur.
Söz konusu Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186385
BIST