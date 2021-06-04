***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
04.06.2021 16:54
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde Şirketimizin 7.100.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.207.000 TL'si "2020 Yılı Karından", 2.043.824 TL'sı "Hisse Senedi İhraç Primlerinden", 3.849.176 TL'si "Olağanüstü Yedeklerden" olmak üzere 7.100.000 TL artırılarak 14.200.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin SPK onaylı Borsa İhraç Belgesi açıklamamızın ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940186
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,80
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.435
En Düşük
1.427
18:058,6681
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0344
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6400
18:0510,5554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0146
|Açılış
|: 10,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5168
18:05527,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 4,29
|Açılış
|: 527,73
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
528,71
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|13,90
|2.815.566
|% 9,97
|
|RODRG
|15,56
|1.973.354
|% 9,96
|
|FRIGO
|23,22
|44.438.664
|% 9,94
|
|BOBET
|4,23
|368.617.254
|% 9,87
|
|ICBCT
|5,39
|7.213.998
|% 8,89
|
|MERIT
|216,00
|2.038.231
|% -10,00
|
|PKENT
|2.691,00
|3.266.319
|% -10,00
|
|ISKUR
|290.000,00
|579.500
|% -9,59
|
|CUSAN
|7,73
|12.564.239
|% -7,43
|
|TKURU
|218,50
|6.486.584
|% -7,42
|
|THYAO
|14,04
|1.570.382.068
|% 0,36
|
|GARAN
|8,10
|1.059.531.187
|% 0,75
|
|KARSN
|3,91
|858.849.550
|% -7,13
|
|KOZAL
|120,80
|655.287.638
|% 1,43
|
|PETKM
|6,32
|644.555.300
|% 0,00
|
|KARSN
|3,91
|858.849.550
|% -7,13
|
|YKBNK
|2,21
|363.240.174
|% 0,45
|
|GARAN
|8,10
|1.059.531.187
|% 0,75
|
|THYAO
|14,04
|1.570.382.068
|% 0,36
|
|PETKM
|6,32
|644.555.300
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6655
|8,6664
|% -0,41
|
|Euro
|10,5473
|10,5543
|% -0,15
|
|Sterlin
|12,2427
|12,3041
|% 0,03
|
|Frank
|9,5973
|9,6551
|% 0,04
|
|Riyal
|2,3033
|2,3148
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|23,07
|
|Altın Gr.
|528
|528
|4,28
|
|Cumhuriyet
|3.484
|3.536
|13,00
|
|Tam
|3.468
|3.557
|14,64
|
|Yarım
|1.676
|1.721
|7,09
|
|Çeyrek
|841
|860
|3,54
|
|Gümüş.Ons
|27,79
|27,82
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,74
|0,06
|
|B. Petrol
|71,48
|71,48
|0,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58ICBCT
Yüzde 7.07 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 249, 212 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, HALKB, TAVHL
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 7 artarak (% 0.54 ) 1, 257
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, FRIGO, DOBUR, BOBET, ATATP
-
17:57
KRTEK, MMCAS, YAYLA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında