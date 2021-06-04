***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde Şirketimizin 7.100.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.207.000 TL'si "2020 Yılı Karından", 2.043.824 TL'sı "Hisse Senedi İhraç Primlerinden", 3.849.176 TL'si "Olağanüstü Yedeklerden" olmak üzere 7.100.000 TL artırılarak 14.200.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin SPK onaylı Borsa İhraç Belgesi açıklamamızın ekinde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940186BIST