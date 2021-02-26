***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yönetim Kurulu'nun 2020 Yılına İlişkin Kar Payı Dağıtım TeklifiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 26.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYSBS00027 Peşin 0,0250000 2,5 15 0,0212500 2,125B Grubu, YAPRK, TREYSBS00019 Peşin 0,0250000 2,5 15 0,0212500 2,125Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 20.04.2021 22.04.2021 21.04.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYSBS00027 1.700 17B Grubu, YAPRK, TREYSBS00019 1.205.300 17Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 26.02.2021 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır.Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 Tebliği hükümleri çerçevesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve ECOVIS Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 5.145.861 TL tutarında net dönem karı (tamamı ana ortaklığa düşen net dönem kârı), Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre ise 1.389.408,10 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Kârı" elde edilmiştir. Buna göre- 11.04.2014 Tarihli 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan Kâr Dağıtım politikamız, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kâr dağıtım önerimiz aşağıda yer almaktadır.- VUK kayıtlarına göre hesaplanan 1.462.534,84 TL tutarında net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 73.126,74 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 177.500 TL (her 1-TL'lik hisse başına brüt 0,025 TL, her 1-TL'lik hisse başına net 0,02125 TL ) tutarında brüt kar payının nakit olarak dağıtılması, 7.100.000 TL'lık çıkarılmış sermaye üzerinden %17 oranında 1.207.000 TL'lik kar payının bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılması, kalan 4.908,10 TL kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,- TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki 5.145.861 TL net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 73.126,74 TL tutarında genel kanuni yedek akçe düşüldükten sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen brüt 177.500 TL nakit kar payı ve 1.207.000 TL'lik bedelsiz pay dağıtımından sonra kalan 3.688.234,26 TL net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılması, nakit kar payının 20 Nisan 2021 tarihinde, bedelsiz payların ise yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması,hususlarına ilişkin önerimizin 30.03.2021 tarihinde yapılacak 2020 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 YK Kar Dağıtım Önerisi.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUYAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 7.100.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 250.416,79Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 6.120.692 1.859.145,954. Vergiler ( - ) 974.831 396.611,115. Net Dönem Kârı 5.145.861 1.462.534,846. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 73.126,74 73.126,748. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 5.072.734,26 1.389.408,1Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 5.072.734,26 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 10.000 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 5.082.734,26 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.384.500 0* Nakit 177.500 0* Bedelsiz 1.207.000 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 3.668.234,26 4.908,120. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 212,5 1.700 0,04 0,0002694 0,02694B Grubu 150.662,5 1.205.300 26,73 0,1909806 19,09806TOPLAM 150.875 1.207.000 26,77 0,19125 19,125Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları1-Kârda imtiyazlı pay grubu yoktur.2- Dağıtılması önerilen 177.500 TL.tutarındaki kâr payına tekabül eden hisseler için, tamamının gerçek kişi olduğu varsayılarak %15 stopaj oranı kullanılarak hesaplama yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913446BIST