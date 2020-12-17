***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.12.2020 15:04
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavan izninin uzatılması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.12.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.madde
SPK Başvuru Tarihi 17.12.2020
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izninin süresinin 2020 yılı sonunda dolması sebebiyle halihazırda Şirket Esas Sözleşmenin 6. maddesinde yer alan 50.000.000 (Ellimilyon) TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının değiştirilmeden, süresinin beş yıl (2021-2025 yılı sonuna kadar) uzatılmasına ve ve bu kapsamda kayıtlı sermaye maddesinin ekteki şekilde tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KST Esas sözleşme tadil metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893652
BIST
17:481.400
En Yüksek
|Değişim
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|: 1.403
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
466,41
BIST En Aktif Hisseler17:48
|NTHOL
|3,63
|265.391.544
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,10
|4.032.810
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,10
|1.471.338
|% 9,99
|
|TDGYO
|13,89
|8.237.832
|% 9,98
|
|ALCAR
|255,60
|35.364.254
|% 9,98
|
|ORMA
|10,35
|119.672
|% -10,00
|
|NIBAS
|75,65
|15.053.391
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|672.472
|% -9,99
|
|TACTR
|9,74
|628.126
|% -9,98
|
|RODRG
|13,28
|552.956
|% -9,97
|
|THYAO
|13,13
|2.876.640.652
|% 3,47
|
|PGSUS
|74,70
|1.962.307.642
|% 9,85
|
|GARAN
|9,79
|1.662.686.625
|% 0,72
|
|ODAS
|4,00
|1.162.068.647
|% -1,48
|
|ISGYO
|2,31
|807.529.528
|% -2,94
|
|ISGYO
|2,31
|807.529.528
|% -2,94
|
|EKGYO
|2,11
|640.499.653
|% 2,43
|
|ODAS
|4,00
|1.162.068.647
|% -1,48
|
|TSKB
|1,69
|454.093.492
|% -2,87
|
|ALBRK
|2,03
|488.243.087
|% 4,64
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7282
|7,7322
|% -0,90
|
|Euro
|9,4814
|9,4914
|% -0,20
|
|Sterlin
|10,4769
|10,5295
|% -0,21
|
|Frank
|8,7094
|8,7618
|% -0,77
|
|Riyal
|2,0548
|2,0651
|% -0,94
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|27,35
|
|Altın Gr.
|471
|471
|2,84
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,01
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,09
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|B. Petrol
|51,45
|51,45
|0,38
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