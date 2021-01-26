***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.01.2021 15:24
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavan izninin uzatılması SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.01.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.madde
SPK Başvuru Tarihi 17.12.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.01.2021
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izninin süresinin 2020 yılı sonunda dolması sebebiyle halihazırda Şirket Esas Sözleşmenin 6. maddesinde yer alan 50.000.000 (Ellimilyon) TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının değiştirilmeden, süresinin beş yıl (2021-2025 yılı sonuna kadar) uzatılmasına ve ve bu kapsamda kayıtlı sermaye maddesinin ekteki şekilde tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru onaylanmıştır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ES_Tadil_Metni.pdf
EK: 2 Kesin Sonuç Yazısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904438
BIST
16:441.542
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BIST En Aktif Hisseler16:42
|MAALT
|254,20
|42.125.911
|% 10,00
|
|KONTR
|44,06
|139.468.400
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|26.573.985
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.909.275
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.149.793
|% 9,99
|
|ATSYH
|9,18
|1.210.916
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|147.695
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.032.035
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|2.041.055
|% -9,99
|
|UMPAS
|2,44
|474.214
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,52
|1.737.771.228
|% 2,02
|
|GARAN
|9,55
|1.664.693.881
|% 0,10
|
|KARSN
|5,64
|1.358.249.932
|% 8,46
|
|KOZAL
|119,70
|1.103.078.888
|% -1,40
|
|KRDMD
|6,85
|774.326.146
|% -2,00
|
|EKGYO
|2,52
|1.737.771.228
|% 2,02
|
|TSKB
|1,94
|639.193.482
|% -1,02
|
|SKBNK
|1,52
|478.147.104
|% -1,94
|
|KARSN
|5,64
|1.358.249.932
|% 8,46
|
|IHLGM
|1,54
|369.482.631
|% -1,91
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|16:42
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,3566
|7,3605
|% -0,60
|
|Euro
|8,9473
|8,9517
|% -0,53
|
|Sterlin
|10,0556
|10,1061
|% -0,35
|
|Frank
|8,2575
|8,3072
|% -0,56
|
|Riyal
|1,9559
|1,9657
|% -0,61
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|16:42
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.858
|1.858
|2,03
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|Altın Gr.
|440
|440
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|2.913
|2.957
|-23,00
|
|Tam
|2.903
|2.978
|-17,15
|
|Yarım
|1.403
|1.441
|-8,30
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|Çeyrek
|704
|720
|-4,15
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|Gümüş.Ons
|25,53
|25,55
|0,19
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|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,01
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|B. Petrol
|55,81
|55,81
|0,13
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Seans Raporu
16:42
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16:54VERTU
Yüzde -5.93 oranında düşüşle 21.90 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 818, 315 adet işlem
-
16:53DARDL
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 32.80 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 192 adet işlem
-
16:52KFEIN
Yüzde 7.85 oranında artışla 23.64 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 641, 734 adet işlem
-
16:51SMART
Yüzde 6.57 oranında artışla 9.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 779, 809 adet işlem
-
16:50XU100
Endeks 1, 542 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 25, 074.00 milyon TL de