***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.02.2021 15:01
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavan izninin uzatılması T.C. Ticaret Bakanlığı onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.01.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.madde
SPK Başvuru Tarihi 17.12.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.01.2021
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izninin süresinin 2020 yılı sonunda dolması sebebiyle halihazırda Şirket Esas Sözleşmenin 6. maddesinde yer alan 50.000.000 (Ellimilyon) TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının değiştirilmeden, süresinin beş yıl (2021-2025 yılı sonuna kadar) uzatılmasına ve bu kapsamda kayıtlı sermaye maddesinin tadil edilmesine ilişkin talebimiz T.C.Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olup T.C. Ticaret Bakanlığı izin yazısı ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ticaret bakanlığı onay yazısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909070
BIST
15:001.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
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|Açılış
|: 1.549
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|Önceki Kapanış
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1.558
En Düşük
1.544
15:007,0401
En Yüksek
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15:008,5548
En Yüksek
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|: 8,5400
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|Önceki Kapanış
|: 8,5450
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15:00417,09
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler14:58
|IDEAS
|29,92
|14.321.888
|% 10,00
|
|BERA
|27,08
|121.826.099
|% 9,99
|
|NIBAS
|31,06
|30.537.267
|% 9,99
|
|YESIL
|220,20
|15.767.461
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,80
|3.624.556
|% 9,98
|
|TGSAS
|32,26
|33.243.674
|% -9,99
|
|SERVE
|17,29
|831.322
|% -9,99
|
|EKIZ
|13,00
|3.644.444
|% -6,47
|
|UTPYA
|38,36
|63.595.849
|% -6,44
|
|TACTR
|32,00
|4.396.867
|% -6,21
|
|KOZAL
|137,00
|894.444.716
|% 0,15
|
|EKGYO
|2,60
|773.832.865
|% -1,14
|
|SASA
|31,02
|721.480.489
|% 3,54
|
|PETKM
|5,18
|694.145.498
|% 1,17
|
|DOHOL
|3,56
|560.621.268
|% 1,42
|
|EKGYO
|2,60
|773.832.865
|% -1,14
|
|DOHOL
|3,56
|560.621.268
|% 1,42
|
|PETKM
|5,18
|694.145.498
|% 1,17
|
|MAKTK
|4,27
|331.609.475
|% 6,48
|
|KARSN
|4,99
|375.890.953
|% 3,74
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0386
|7,0428
|% -0,21
|
|Euro
|8,5508
|8,5560
|% -0,01
|
|Sterlin
|9,7062
|9,7549
|% -0,23
|
|Frank
|7,8781
|7,9256
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8717
|1,8811
|% -0,20
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-0,78
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|2.772
|2.814
|-18,00
|
|Tam
|2.760
|2.830
|-15,32
|
|Yarım
|1.334
|1.369
|-7,41
|
|Çeyrek
|669
|685
|-3,70
|
|Gümüş.Ons
|27,10
|27,14
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,01
|
|B. Petrol
|60,98
|60,98
|-0,49
|
Seans Raporu
14:58
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15:09CRDFA
Yüzde 4.50 oranında artışla 5.80 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 251, 977 adet işlem
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15:08CRDFA
Yüzde 4.32 oranında artışla 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 164, 277 adet işlem
-
15:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 08 kaybederek (% 0.00 ) 1, 646
-
15:07
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, DOHOL, TRKCM
-
15:07XU100
Endeks 1, 553 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 14, 048.00 milyon TL de