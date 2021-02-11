***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavan izninin uzatılması T.C. Ticaret Bakanlığı onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.01.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.maddeSPK Başvuru Tarihi 17.12.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.01.2021Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izninin süresinin 2020 yılı sonunda dolması sebebiyle halihazırda Şirket Esas Sözleşmenin 6. maddesinde yer alan 50.000.000 (Ellimilyon) TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının değiştirilmeden, süresinin beş yıl (2021-2025 yılı sonuna kadar) uzatılmasına ve bu kapsamda kayıtlı sermaye maddesinin tadil edilmesine ilişkin talebimiz T.C.Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olup T.C. Ticaret Bakanlığı izin yazısı ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ticaret bakanlığı onay yazısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909070BIST