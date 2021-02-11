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***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.02.2021 15:01



***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavan izninin uzatılması T.C. Ticaret Bakanlığı onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.01.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.madde
SPK Başvuru Tarihi 17.12.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.01.2021

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izninin süresinin 2020 yılı sonunda dolması sebebiyle halihazırda Şirket Esas Sözleşmenin 6. maddesinde yer alan 50.000.000 (Ellimilyon) TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının değiştirilmeden, süresinin beş yıl (2021-2025 yılı sonuna kadar) uzatılmasına ve bu kapsamda kayıtlı sermaye maddesinin tadil edilmesine ilişkin talebimiz T.C.Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olup T.C. Ticaret Bakanlığı izin yazısı ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ticaret bakanlığı onay yazısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909070


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