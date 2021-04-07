***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına ilişkin Esas Sözleşme değişikliğinin tescil ve ilanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.01.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.maddeSPK Başvuru Tarihi 17.12.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.01.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 07.04.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 30.03.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilen geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 07.04.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 07.04.2021 tarih ve 10304 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924314BIST