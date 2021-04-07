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***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.04.2021 16:52



***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına ilişkin Esas Sözleşme değişikliğinin tescil ve ilanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.01.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.madde
SPK Başvuru Tarihi 17.12.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.01.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 07.04.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 30.03.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilen geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 07.04.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 07.04.2021 tarih ve 10304 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924314


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