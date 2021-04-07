***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.04.2021 16:52
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına ilişkin Esas Sözleşme değişikliğinin tescil ve ilanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.01.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.madde
SPK Başvuru Tarihi 17.12.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.01.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 07.04.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 30.03.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilen geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 07.04.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 07.04.2021 tarih ve 10304 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924314
BIST
17:141.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,08
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
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1.422
En Düşük
1.402
17:148,1793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0511
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
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8,2136
En Düşük
8,1173
17:149,7455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0750
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
17:14457,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,40
|Açılış
|: 457,43
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler17:14
|CEOEM
|6,60
|78.274.451
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,87
|68.624.398
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|167.842
|% 10,00
|
|IDGYO
|10,34
|3.879.478
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|32.482.078
|% 9,99
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|39.789.229
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,98
|1.049.613.029
|% 3,13
|
|GARAN
|6,83
|962.611.935
|% 0,59
|
|JANTS
|931,10
|890.809.722
|% 4,78
|
|BJKAS
|9,23
|863.633.138
|% 1,43
|
|THYAO
|12,87
|817.848.185
|% 0,86
|
|EKGYO
|1,98
|1.049.613.029
|% 3,13
|
|YKBNK
|2,20
|397.021.384
|% 0,92
|
|GARAN
|6,83
|962.611.935
|% 0,59
|
|TSKB
|1,41
|175.147.135
|% 2,17
|
|IHLGM
|1,16
|124.085.151
|% 2,65
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1720
|8,1793
|% 0,63
|
|Euro
|9,7358
|9,7455
|% 0,78
|
|Sterlin
|11,2008
|11,2570
|% -0,11
|
|Frank
|8,7650
|8,8178
|% 0,69
|
|Riyal
|2,1713
|2,1822
|% 0,41
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|-3,17
|
|Altın Gr.
|457
|457
|1,33
|
|Cumhuriyet
|3.022
|3.067
|4,00
|
|Tam
|3.014
|3.092
|16,17
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|7,81
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,91
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,15
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,02
|
|B. Petrol
|62,52
|62,52
|-0,22
|
Seans Raporu
17:14
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17:26FORMT
Yüzde -6.16 oranında düşüşle 1.37 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 569, 045 adet işlem
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17:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 31 artarak (% 0.16 ) 1, 455
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17:25XU100
Endeks 1, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 14, 747.00 milyon TL de
-
17:25CEOEM
Yüzde 10.00 oranında artışla 6.60 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 066, 392 adet işlem
-
17:24IDGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 10.34 lira fiyatla işlem gören hissede 389, 625 adet işlem