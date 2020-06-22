***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
22.06.2020 13:35
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
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4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Arif Ceyhun Yağlıcıoğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Melek Elçin Süer Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Arif Ceyhun Yağlıcıoğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Zeynep Göker Kırcıoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Taner Özen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Arif Ceyhun Yağlıcıoğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Hamza Kandur Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852280
BIST
15:56115.320
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 384,01
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387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|7,70
|18.889.740
|% 10,00
|
|RTALB
|35,72
|85.719.884
|% 9,98
|
|BAYRK
|9,17
|37.625.592
|% 9,95
|
|GLRYH
|15,36
|30.075.638
|% 9,95
|
|GLBMD
|5,09
|779.278
|% 9,94
|
|UZERB
|4,33
|345.154
|% -9,98
|
|TSGYO
|3,41
|19.866.990
|% -6,83
|
|GSRAY
|3,03
|283.158.912
|% -6,77
|
|SNPAM
|7,38
|15.154.640
|% -6,35
|
|NIBAS
|9,02
|17.062.262
|% -5,85
|
|GARAN
|8,56
|1.870.154.337
|% 2,76
|
|VAKBN
|5,43
|1.481.664.375
|% 2,84
|
|HALKB
|6,48
|1.140.492.164
|% 6,06
|
|THYAO
|12,72
|1.039.981.639
|% 1,60
|
|AKBNK
|6,16
|854.779.264
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,89
|622.532.255
|% 2,16
|
|VAKBN
|5,43
|1.481.664.375
|% 2,84
|
|GARAN
|8,56
|1.870.154.337
|% 2,76
|
|KRDMD
|2,95
|597.611.409
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,45
|442.029.967
|% 2,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4719
|8,5144
|% 0,52
|
|Frank
|7,1799
|7,2231
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8209
|1,8300
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|11,71
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,24
|
|Cumhuriyet
|2.508
|2.521
|34,30
|
|Tam
|2.573
|2.584
|33,20
|
|Yarım
|1.254
|1.264
|17,20
|
|Çeyrek
|629
|633
|8,60
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,96
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|0,08
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|B. Petrol
|41,98
|41,98
|-0,21
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