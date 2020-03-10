***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıYıl içinde yatırımcı konferans ve toplantısı düzenlenmemiş, 20 kez telefon görüşmesi yapılmış, yatırımcıların soruları e-mail yoluyla cevaplandırılmıştır.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıÖzel denetçi tayinine ilişkin dönem içerisinde herhangi bir talep olmamıştır.Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıGenel Kurul Toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır.1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750449Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıGenel Kurul Toplantı belgelerinin eş zamanlı olarak İngilizcesi yayınlanmamaktadır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıOy birliği olmayan işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıMadde 9 kapsamında İlişkili Taraf işlemleri bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739851Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim İlkeleri / Bağış PolitikasıBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/203132Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası15Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri ve temsilcilerinin yanı sıra Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı, bazı Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdürü, Bağımsız Denetim Şirketi Temsilcisi, yetkili şirket personeli hazır bulunmuşlardır. Menfaat sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıOyda imtiyaz bulunmamakla birlikte Ana sözleşmenin 6. maddesine göre 10.000 TL’lik A grubu paylar yönetim kurulunun atanmasında imtiyaza sahiptir. Yönetim kurulu, yönetim kurulu üye sayısının yarısını geçmeyecek şekilde A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. İmtiyazlı payların mülkiyeti Erol Göker’dedir.En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 63,361.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Yoktur.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim İlkeleri / Kar Dağıtım Politikası ( Güncellenen)Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni11.04.2014 Tarihli 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan Kâr Dağıtım politikamıza uygun olmak üzere, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak piyasa faiz oranlarının çok yüksek olduğu ortamda Şirketimizin serbest nakdini arttırmak ve finansman giderlerini minimum düzeyde tutmak amacıyla bu yıl kâr dağıtımı yapılmamasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760991Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı03/05/2019 0 % 74,51 % 74,51 % 0 Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / 2018 - 14 9 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749614İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)10- YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN BİLGİLER / 10.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, yapı ve BağımsızlığıFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)10- YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN BİLGİLER / 10.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, yapı ve BağımsızlığıFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından görevleri yerine getirilmektedir.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)10- YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN BİLGİLER / 10.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, yapı ve BağımsızlığıFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından görevleri yerine getirilmektedir.4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı3- ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELERKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim İlkeleri / Ücret PolitikasıFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLARBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 6 6Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 33,3 4 4Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 50 % 50 6 6İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiBulunmamaktadır.Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiYetki devri yapılmamıştır.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası3-ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELERYönetim kurulu başkanının adıErol GÖKERİcra başkanı / genel müdürün adıŞebnem GÖKERYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıBulunmamaktadır.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı3 (%50)Kadın üyelerin sayısı ve oranı3 (%50)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıErol Göker İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 17/12/2004 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Şebnem Göker İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 20/12/2004 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)Zeynep Göker Kırcıoğlu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 07/12/2007 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)Hamza Kandur İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 04/05/2015 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Arif Ceyhun Yağlıcıoğlu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 27/04/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750449 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Melek Elçin Süer İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 03/05/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750449 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim İlkeleri / Tazminat PolitikasıÇalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıBöyle bir durum söz konusu değildir.İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıBulunmamaktadır.Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriBulunmamaktadır.3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıBulunmamaktadır.Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıBulunmamaktadır.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüTüm kilit yönetici pozisyonları için oluşturulan halefiyet planı Genel Müdürün onayından sonra Yönetim Kurulu Başkanının onayıyla nihai halini alır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim İlkeleri / İnsan Kaynakları PolitikasıPay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim İlkeleri / İnsan Kaynakları Politikasıİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıBulunmamaktadır.3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim İlkeleri / Etik KurallarKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerŞirketimiz faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde, çevre kirliliğinin önlenmesi ve ve doğal kaynaklarının korunması konularındaki sorumluluklarının yerine getirilmesine önem vermektedir. Çevre kirliliğini önlemek, çevre ile ilgili tüm yasal mevzuata uymak, atıkları kontrol altında tutarak kaynağında ayrıştırılması ve çevreye olumsuz etkilerinin asgariye indirilmesi konularında azami özen gösterilmektedir.Tehlikesiz atıklar, çiftlik içerisinde ayrı bir bölümde depolanarak lisanslı firmalara gönderilmektedir . Tehlikeli atıklar, çiftlik içerisinde oluşturulan tehlikeli atık bölgesinde depolanarak lisanslı firmalara gönderilmektedir . Tıbbi atıklar, çiftlik içerisinde ayrı bir bölümde depolanarak lisanslı ve sözleşmeli tıbbi atık alımı yapan firmalara gönderilmektedir.Çevre Yönetimi ile ilgili sözleşmeli çevre danışmanı ile çalışılmakta, eğitim çalışmaları bizzat çevre danışmanımız tarafından verilmektedir.İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim İlkeleri / Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Politikasıİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıhttp:// www.yaprakciftligi.com.tr / internet sitesinde yatırımcı ilişkileri başlığı altında listelenmiştir. Yatırımcı İlişkileri/ İzahname ve Diğer Bilgiler /Özel Durum Açıklamaları /Yıllık Faaliyet Raporları/ Finansal Tablolar/Genel Kurul/Kurumsal Yönetim İlkeleri/Kurumsal BilgilerKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümYatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Bilgiler/Genel BilgilerKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı10- YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN BİLGİLER / 10.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu / 10.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, yapı ve Bağımsızlığıb) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı10- YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN BİLGİLER / 10.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, yapı ve Bağımsızlığıc) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı10- YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN BİLGİLER / 10.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslarıç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı12. MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİd) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı13. ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR VE SONUÇLARIe) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı14. DIŞARIDAN ALINAN DANIŞMANLIK HİZMETLERİf) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBöyle bir durum bulunmamaktadır.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı15. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUKİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı20Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 100Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuBulunmamaktadır.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıBulunmamaktadır.Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırBulunmamaktadır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı10- YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN BİLGİLER / 10.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, yapı ve BağımsızlığıKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/269888Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Arif Ceyhun Yağlıcıoğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Melek Elçin Süer Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Arif Ceyhun Yağlıcıoğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Zeynep Göker Kırcıoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Taner Özen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Arif Ceyhun Yağlıcıoğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Hamza Kandur Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826426BIST