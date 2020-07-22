***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
22.07.2020 10:15
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 21.07.2020 tarih ve BİAŞ-2-3128 sayılı Olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkındaki yazısına istinaden açıklamamız aşağıdadır:
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından olağandışı fiyat ve miktar hareketine yol açacak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861078
BIST
10:43118.671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 628,91
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
118.215
10:436,8519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0314
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8539
En Düşük
6,8162
10:437,8959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0316
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,9121
En Düşük
7,8064
10:43409,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 5,31
|Açılış
|: 409,12
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|31,94
|322.881
|% 9,99
|
|QNBFL
|101,60
|3.100.141
|% 9,96
|
|FRIGO
|26,94
|461.752
|% 9,96
|
|TKURU
|30,54
|139.934
|% 9,94
|
|QNBFB
|50,35
|23.306.199
|% 9,93
|
|KUTPO
|41,44
|47.414.667
|% -9,99
|
|DERAS
|6,16
|23.546.939
|% -9,94
|
|BERA
|7,98
|10.325.202
|% -8,49
|
|AYES
|4,08
|123.420
|% -7,90
|
|DITAS
|25,78
|479.096
|% -5,77
|
|EKGYO
|2,35
|1.770.581.950
|% 3,98
|
|GARAN
|7,97
|234.228.732
|% 0,38
|
|AFYON
|4,75
|228.482.266
|% 1,93
|
|ASELS
|32,44
|174.354.684
|% 0,31
|
|KRDMD
|3,06
|149.765.002
|% 0,66
|
|EKGYO
|2,35
|1.770.581.950
|% 3,98
|
|KRDMD
|3,06
|149.765.002
|% 0,66
|
|IHLGM
|1,76
|84.069.882
|% 0,57
|
|AFYON
|4,75
|228.482.266
|% 1,93
|
|KARSN
|3,12
|148.845.389
|% 1,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6509
|8,6943
|% -0,08
|
|Frank
|7,3112
|7,3552
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8218
|1,8309
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|15,26
|
|Altın Gr.
|409
|409
|5,22
|
|Cumhuriyet
|2.654
|2.679
|33,30
|
|Tam
|2.734
|2.749
|34,10
|
|Yarım
|1.327
|1.345
|16,70
|
|Çeyrek
|666
|673
|8,30
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,83
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|4,82
|4,83
|0,16
|
|B. Petrol
|44,30
|44,30
|-0,02
|
Seans Raporu
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