***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
16.12.2020 15:53
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 16.12.2020 tarih ve BİAŞ-2-5082 sayılı Olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkındaki yazısına istinaden açıklamamız aşağıdadır:
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından olağandışı fiyat ve miktar hareketine yol açacak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893434
BIST
15:481.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 11,09
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.401
15:487,8052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0310
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
15:489,5212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0122
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
15:48466,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,81
|Açılış
|: 466,51
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler15:48
|SNKRN
|9,24
|2.341.564
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|11.069.442
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.487.405
|% 9,99
|
|UZERB
|56,20
|2.548.951
|% 9,98
|
|AVOD
|8,07
|124.488.885
|% 9,95
|
|EPLAS
|24,66
|1.006.745
|% -10,00
|
|MZHLD
|22,68
|1.125.335
|% -10,00
|
|SANFM
|12,33
|188.089
|% -10,00
|
|UFUK
|12,50
|84.632
|% -9,94
|
|MMCAS
|3,95
|995.086
|% -9,61
|
|THYAO
|12,95
|2.162.430.932
|% 2,53
|
|SISE
|7,26
|1.471.090.791
|% -0,95
|
|GARAN
|9,80
|1.342.140.300
|% 1,55
|
|ODAS
|4,09
|1.144.549.037
|% 2,00
|
|ASELS
|18,10
|910.268.170
|% 1,74
|
|ODAS
|4,09
|1.144.549.037
|% 2,00
|
|YKBNK
|3,13
|740.609.815
|% -0,32
|
|SISE
|7,26
|1.471.090.791
|% -0,95
|
|EKGYO
|2,11
|399.272.576
|% 0,48
|
|KLGYO
|2,60
|462.998.012
|% 5,26
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8024
|7,8052
|% -0,40
|
|Euro
|9,5163
|9,5212
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,5391
|10,5920
|% 0,31
|
|Frank
|8,7946
|8,8476
|% -0,24
|
|Riyal
|2,0750
|2,0854
|% -0,36
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|4,36
|
|Altın Gr.
|466
|467
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|22,00
|
|Tam
|3.075
|3.152
|-8,05
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-3,89
|
|Çeyrek
|745
|762
|-1,95
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,11
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,13
|
|B. Petrol
|50,73
|50,73
|-0,03
|
Seans Raporu
15:48
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-
16:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 78 artarak (% 0.86 ) 1, 268
-
16:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UMPAS, SNKRN, IZTAR, IDGYO, AVOD, UZERB
-
16:01
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANFM, MZHLD, EPLAS, UFUK
-
16:01
AVOD, COSMO, EMKEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:01
DITAS, ATAGY, KLMSN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında