***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
19.10.2022 16:28
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 19.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11933 sayılı Olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkındaki yazısına istinaden açıklamamız aşağıdadır:
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından olağandışı fiyat ve miktar hareketine yol açacak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072887
BIST
16:343.883
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 41,33
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
16:3418,5937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
16:3418,1852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,1436
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1488
16:34977,09
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -10,39
|Açılış
|: 977,09
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
974,80
BIST En Aktif Hisseler16:34
|GESAN
|149,60
|486.699.433
|% 10,00
|
|ESEN
|58,30
|414.180.348
|% 10,00
|
|INTEM
|85,90
|43.573.499
|% 9,99
|
|BARMA
|80,90
|172.796.145
|% 9,99
|
|SMRTG
|125,50
|296.836.348
|% 9,99
|
|AKFGY
|4,14
|303.044.355
|% -6,55
|
|GLBMD
|11,20
|16.226.718
|% -6,35
|
|PEGYO
|2,44
|32.686.832
|% -5,43
|
|ODAS
|7,93
|5.014.842.506
|% -5,26
|
|KLKIM
|35,00
|117.060.484
|% -4,89
|
|THYAO
|97,60
|5.141.555.864
|% 0,36
|
|ODAS
|7,93
|5.014.842.506
|% -5,26
|
|YKBNK
|9,42
|4.273.513.622
|% 0,32
|
|AKBNK
|15,29
|4.218.953.491
|% 1,33
|
|ISCTR
|9,77
|3.307.869.171
|% 3,17
|
|ODAS
|7,93
|5.014.842.506
|% -5,26
|
|YKBNK
|9,42
|4.273.513.622
|% 0,32
|
|EKGYO
|4,40
|1.631.503.676
|% 0,23
|
|ISCTR
|9,77
|3.307.869.171
|% 3,17
|
|AKBNK
|15,29
|4.218.953.491
|% 1,33
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5876
|18,5937
|% 0,05
|
|Euro
|18,1727
|18,1852
|% -0,78
|
|Sterlin
|20,8702
|20,9749
|% -0,53
|
|Frank
|18,4593
|18,5705
|% -0,88
|
|Riyal
|4,9307
|4,9554
|% -0,08
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|-18,41
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-10,39
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-24,00
|
|Tam
|6.646
|6.731
|-33,00
|
|Yarım
|3.238
|3.291
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.646
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,41
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,03
|-0,18
|
|B. Petrol
|90,61
|90,61
|0,58
|