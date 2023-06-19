***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
19.06.2023 16:20
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 19.06.2023 tarih ve E-18454353-100.06-17935 sayılı Olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkındaki yazısına istinaden açıklamamız aşağıdadır:
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından olağandışı fiyat ve miktar hareketine yol açacak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159891
BIST
'
17:145.354
En Düşük
|Değişim
|: -2,22%
|| -121,59
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.336
En Yüksek
5.485
17:1423,6052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0091
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4300
|
23,6777
En Düşük
23,4115
17:1425,7830
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0558
|Açılış
|: 18,1876
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3803
|
25,9286
En Düşük
25,6764
17:141.480,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,61
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler17:10
|DOBUR
|41,58
|17.824.191
|% 10,00
|
|INGRM
|643,70
|11.512.760
|% 10,00
|
|FORTE
|17,73
|25.347.269
|% 9,99
|
|AVHOL
|73,20
|52.095.222
|% 9,99
|
|MACKO
|77,05
|31.981.072
|% 9,99
|
|IHAAS
|125,10
|54.867.487
|% -10,00
|
|VKFYO
|17,03
|3.643.160
|% -9,99
|
|ISBTR
|48.601,00
|1.135.419
|% -9,82
|
|KRVGD
|17,02
|41.812.948
|% -6,99
|
|KRGYO
|18,18
|38.721.106
|% -6,96
|
|THYAO
|176,50
|5.699.210.962
|% -2,32
|
|AKBNK
|19,01
|3.570.058.741
|% 0,64
|
|ASTOR
|56,00
|3.065.245.612
|% 3,70
|
|YKBNK
|12,56
|2.910.600.113
|% -1,88
|
|ISCTR
|13,30
|2.159.853.935
|% -0,89
|
|YKBNK
|12,56
|2.910.600.113
|% -1,88
|
|AKBNK
|19,01
|3.570.058.741
|% 0,64
|
|ISCTR
|13,30
|2.159.853.935
|% -0,89
|
|ODAS
|6,77
|882.286.988
|% 3,83
|
|ZOREN
|2,92
|375.611.489
|% -0,68
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6008
|23,6101
|% -0,02
|
|Euro
|25,7638
|25,7705
|% -0,26
|
|Sterlin
|30,1132
|30,2642
|% -0,22
|
|Frank
|26,2287
|26,3867
|% -0,34
|
|Riyal
|6,2798
|6,3113
|% 0,03
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-6,53
|
|Altın Gr.
|1.481
|1.481
|-5,20
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.671
|9.930
|-109,64
|
|Yarım
|4.735
|4.827
|-57,00
|
|Çeyrek
|2.367
|2.413
|-29,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|18,18
|18,19
|-0,19
|
|B. Petrol
|76,72
|76,72
|0,11
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:25KRVGD
Yüzde -6.99 oranında düşüşle 17.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 414, 518 adet işlem
-
17:24KRGYO
Yüzde -7.06 oranında düşüşle 18.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 997, 923 adet işlem
-
17:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -100, 94 kaybederek (% -2.04 ) 4, 839
-
17:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, AVHOL, MACKO, PASEU, INGRM, YAPRK, KONKA, FORTE, BURCE, EMNIS
-
17:23
AZTEK, A1CAP, DESA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında