***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKırsal Kalkınma Destekleri 13.Etap kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği çerçevesinde Yenilenebilir Enerji (Güneş Enerjisi) Tesisi yatırımı için yapılan hibe başvurumuz olumsuz sonuçlanmıştır. Şirketimizde bulunan hayvan barınaklarının bir kısmının çatılarına 300 KW gücünde güneş panelleri kurularak kendi öz tüketimimizde kullanılmak üzere üretilecek elektrik, yıllık elektrik tüketimimizin yaklaşık %30'unu karşılayacaktır.Yatırımın tahmini maliyeti 200.000 USD olup, projenin yapımına kendi finans kaynaklarımızla devam edilecektir.Kamuya saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816802BIST