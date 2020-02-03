***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.02.2020 18:44
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kırsal Kalkınma Destekleri 13.Etap kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği çerçevesinde Yenilenebilir Enerji (Güneş Enerjisi) Tesisi yatırımı için yapılan hibe başvurumuz olumsuz sonuçlanmıştır. Şirketimizde bulunan hayvan barınaklarının bir kısmının çatılarına 300 KW gücünde güneş panelleri kurularak kendi öz tüketimimizde kullanılmak üzere üretilecek elektrik, yıllık elektrik tüketimimizin yaklaşık %30'unu karşılayacaktır.
Yatırımın tahmini maliyeti 200.000 USD olup, projenin yapımına kendi finans kaynaklarımızla devam edilecektir.
Kamuya saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816802
BIST
18:05119.243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 102,72
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.784
En Düşük
118.762
18:055,9854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9863
En Düşük
5,9764
18:056,6213
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0171
|Açılış
|: 6,6080
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|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6068
18:05303,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -1,80
|Açılış
|: 303,57
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,18
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,46
|7.820.129
|% 20,00
|
|CELHA
|9,96
|4.624.450
|% 20,00
|
|RYSAS
|8,49
|18.982.194
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|9.645.475
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|SODSN
|14,40
|111.454
|% -10,00
|
|BEYAZ
|4,14
|2.889.135
|% -9,80
|
|ATSYH
|1,05
|134.115
|% -7,08
|
|EGCYO
|0,44
|122.850
|% -6,38
|
|KPHOL
|3,02
|55.794
|% -5,63
|
|THYAO
|13,84
|1.707.432.683
|% 1,17
|
|SISE
|5,58
|1.164.710.649
|% 0,36
|
|ODAS
|2,19
|632.194.439
|% 3,30
|
|PETKM
|4,11
|569.432.115
|% 1,99
|
|TRKCM
|4,11
|566.200.081
|% 1,99
|
|ODAS
|2,19
|632.194.439
|% 3,30
|
|SISE
|5,58
|1.164.710.649
|% 0,36
|
|TSPOR
|3,06
|445.688.090
|% 12,50
|
|PETKM
|4,11
|569.432.115
|% 1,99
|
|ALBRK
|1,70
|228.398.456
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7553
|7,7942
|% -1,58
|
|Frank
|6,1698
|6,2069
|% -0,31
|
|Riyal
|1,5903
|1,5982
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.577
|1.577
|-9,95
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,69
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,07
|
|B. Petrol
|55,03
|55,03
|-1,59
|