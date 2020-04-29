***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuzun 25.11.2019 tarihinde almış olduğu karara istinaden yapılan 360 baş kapasiteli genç hayvan barınağının inşaatı tamamlanmış ve bugün itibariyle gerekli izinler alınarak kullanıma hazır hale gelmiştir.Kamuya saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841107BIST