***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2020 15:10
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuzun 25.11.2019 tarihinde almış olduğu karara istinaden yapılan 360 baş kapasiteli genç hayvan barınağının inşaatı tamamlanmış ve bugün itibariyle gerekli izinler alınarak kullanıma hazır hale gelmiştir.
Kamuya saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841107
BIST
16:30101.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 831,66
|Açılış
|: 101.213
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|: 100.707
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|Önceki Kapanış
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384,78
En Düşük
381,39
BIST En Aktif Hisseler
|MERKO
|1,43
|41.599.317
|% 10,00
|
|ADESE
|1,54
|133.088.479
|% 10,00
|
|PINSU
|7,81
|4.625.761
|% 10,00
|
|AVOD
|2,75
|138.253.212
|% 10,00
|
|KFEIN
|18,04
|138.705.699
|% 10,00
|
|CASA
|16,29
|192.548
|% -9,95
|
|EMNIS
|2,32
|21.020
|% -9,02
|
|NIBAS
|7,50
|1.414.558
|% -6,25
|
|IHGZT
|4,03
|582.686
|% -5,62
|
|QNBFB
|50,70
|11.180.413
|% -5,59
|
|MGROS
|30,36
|1.075.039.731
|% 4,69
|
|GARAN
|8,43
|555.845.638
|% 1,44
|
|THYAO
|10,62
|517.171.980
|% -0,28
|
|SOKM
|11,76
|494.476.347
|% -2,81
|
|ASELS
|27,56
|430.580.144
|% 0,73
|
|ODAS
|1,78
|257.806.434
|% 2,89
|
|CEMAS
|1,12
|151.274.300
|% 5,66
|
|IHLGM
|1,08
|126.898.622
|% 2,86
|
|ADESE
|1,54
|133.088.479
|% 10,00
|
|PETKM
|3,55
|310.362.685
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6612
|8,7046
|% 0,08
|
|Frank
|7,1570
|7,2002
|% 0,28
|
|Riyal
|1,8532
|1,8625
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-6,69
|
|Altın Gr.
|382
|382
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|2.449
|2.506
|-8,80
|
|Tam
|2.513
|2.568
|-9,00
|
|Yarım
|1.225
|1.255
|-4,40
|
|Çeyrek
|614
|628
|-2,20
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|24,44
|24,44
|1,70
|