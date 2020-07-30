***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.11.2019-29.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 25.11.2019 tarihinde almış olduğu bir tarafı sağmal barınağı, diğer tarafı genç hayvan barınağı olarak kullanılan yapıda genç hayvan barınağı olarak kullanılan tarafın tamamen sağmal barınağına çevrilmesi hususundaki kararına istinaden gerekli tadilatlar yapılmış ve bugün itibariyle kullanıma hazır hale gelmiştir.Kamuya saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864271BIST