***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.07.2020 15:36
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.11.2019-29.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 25.11.2019 tarihinde almış olduğu bir tarafı sağmal barınağı, diğer tarafı genç hayvan barınağı olarak kullanılan yapıda genç hayvan barınağı olarak kullanılan tarafın tamamen sağmal barınağına çevrilmesi hususundaki kararına istinaden gerekli tadilatlar yapılmış ve bugün itibariyle kullanıma hazır hale gelmiştir.
Kamuya saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864271
BIST
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En Düşük
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12:356,9824
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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12:358,2246
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
437,39
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|PKENT
|954,60
|2.252.856
|% 9,99
|
|BURVA
|85,90
|8.269.966
|% 9,99
|
|VAKFN
|4,74
|28.336.451
|% 9,98
|
|BFREN
|1.060,20
|5.363.552
|% -10,00
|
|KENT
|2.167,20
|886.385
|% -10,00
|
|KONYA
|471,00
|58.860.915
|% -9,99
|
|DARDL
|12,30
|1.377.810
|% -8,89
|
|NIBAS
|16,01
|18.837.718
|% -6,65
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% -1,13
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% -0,32
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,45
|
|THYAO
|10,69
|234.961.065
|% -1,38
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|ISFIN
|4,04
|226.711.198
|% 2,54
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,45
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,59
|
|YKBNK
|2,14
|161.127.506
|% -1,83
|
|TSKB
|1,13
|71.467.200
|% -1,74
|
|VKGYO
|3,42
|203.861.312
|% 9,97
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0552
|9,1006
|% 0,07
|
|Frank
|7,6011
|7,6468
|% -0,27
|
|Riyal
|1,8552
|1,8645
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-18,27
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-4,46
|
|Cumhuriyet
|2.883
|2.938
|-0,80
|
|Tam
|2.970
|3.024
|-5,30
|
|Yarım
|1.442
|1.474
|-0,30
|
|Çeyrek
|723
|739
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|-1,05
|
|Gümüş Gr.
|5,22
|5,23
|-0,23
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|B. Petrol
|43,46
|43,46
|-0,63
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