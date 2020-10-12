***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2020 15:29
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcılarımızdan gelen yoğun talep üzerine, Borsada işlem gören Şirket hisselerinin fiyat hareketleri ile 08.10.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yaymlanan ve piyasada gerçekleşen işlemlerle ilgili "Yatırım Bazında Tedbir Uyguluması" kapsamında aşağıdaki özel durum açıklaması yapılmıştır:
Şirketimiz faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik olmadığı gibi kamuya açıklanmamış bir bilgi de bulunmamaktadır.
Kamuoyuna ve Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880737
BIST
15:451.179
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 12,99
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.181
En Düşük
1.169
15:457,8602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0038
|Açılış
|: 7,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
15:459,2861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0078
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
15:45486,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,78
|Açılış
|: 486,88
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
485,30
BIST En Aktif Hisseler15:45
|KENT
|321,20
|6.836.990
|% 10,00
|
|RALYH
|5,94
|8.606.718
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,10
|2.365.913
|% 10,00
|
|BMELK
|13,20
|2.527.031
|% 10,00
|
|ALMAD
|2,53
|5.021.063
|% 10,00
|
|TKURU
|445,70
|1.578.669
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|607.561
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|1.322.897
|% -10,00
|
|EMNIS
|57,20
|64.750
|% -9,99
|
|COSMO
|11,02
|2.162.422
|% -9,97
|
|PETKM
|4,69
|1.530.656.871
|% 1,74
|
|ZOREN
|2,90
|927.627.435
|% 5,07
|
|SISE
|6,93
|751.132.166
|% 0,29
|
|GARAN
|7,15
|633.365.423
|% 0,70
|
|ISFIN
|4,08
|594.528.077
|% 3,29
|
|PETKM
|4,69
|1.530.656.871
|% 1,74
|
|ZOREN
|2,90
|927.627.435
|% 5,07
|
|EKGYO
|1,85
|467.550.644
|% 2,78
|
|TSKB
|1,14
|187.753.173
|% 1,79
|
|ISFIN
|4,08
|594.528.077
|% 3,29
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8561
|7,8602
|% 0,05
|
|Euro
|9,2792
|9,2861
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,2127
|10,2639
|% -0,07
|
|Frank
|8,6033
|8,6552
|% 0,07
|
|Riyal
|2,0899
|2,1004
|% 0,09
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-3,96
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,29
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.208
|3.287
|-4,86
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|-2,35
|
|Çeyrek
|778
|795
|-1,18
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,01
|
|B. Petrol
|42,20
|42,20
|-0,65
|
Seans Raporu
15:45
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15:57ADESE
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15:55ARDYZ
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15:54
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15:54IHLAS
Yüzde 4.42 oranında artışla 1.18 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 871, 330 adet işlem
-
15:53TBORG
Yüzde 9.95 oranında artışla 18.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 378, 764 adet işlem