***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımcılarımızdan gelen yoğun talep üzerine, Borsada işlem gören Şirket hisselerinin fiyat hareketleri ile 08.10.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yaymlanan ve piyasada gerçekleşen işlemlerle ilgili "Yatırım Bazında Tedbir Uyguluması" kapsamında aşağıdaki özel durum açıklaması yapılmıştır:Şirketimiz faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik olmadığı gibi kamuya açıklanmamış bir bilgi de bulunmamaktadır.Kamuoyuna ve Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880737BIST