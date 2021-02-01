***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde bulunan hayvan barınaklarının bir bölümünün çatılarına 434 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulması amacıyla, YP Enerji A.Ş. ile antlaşmaya varılmıştır. Üretilecek elektrik, yıllık elektrik tüketimimizin yaklaşık %35'ini karşılayacaktır.Yatırımın maliyeti 207.000 USD + KDV olup, işin tahmini bitiş süresi üç aydır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906685BIST