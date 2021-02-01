***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.02.2021 16:12
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde bulunan hayvan barınaklarının bir bölümünün çatılarına 434 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulması amacıyla, YP Enerji A.Ş. ile antlaşmaya varılmıştır. Üretilecek elektrik, yıllık elektrik tüketimimizin yaklaşık %35'ini karşılayacaktır.Yatırımın maliyeti 207.000 USD + KDV olup, işin tahmini bitiş süresi üç aydır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906685
BIST
16:241.499
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 25,12
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.500
En Düşük
1.472
16:247,1955
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -0,1238
|Açılış
|: 7,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,3151
En Düşük
7,1683
16:248,6959
En Yüksek
|Değişim
|: -2,13%
|| -0,1895
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,8821
En Düşük
8,6685
16:24430,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,69
|Açılış
|: 430,71
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
429,15
BIST En Aktif Hisseler16:24
|DZGYO
|5,50
|52.638.433
|% 10,00
|
|LUKSK
|47,08
|5.750.907
|% 10,00
|
|IDEAS
|16,28
|4.328.778
|% 10,00
|
|DNISI
|16,06
|32.485.874
|% 10,00
|
|SEKUR
|35,42
|14.904.494
|% 10,00
|
|KAPLM
|32,68
|12.502.504
|% -9,92
|
|PAMEL
|22,30
|712.210
|% -8,98
|
|EMNIS
|35,76
|1.234.580
|% -7,84
|
|PSDTC
|30,28
|2.819.582
|% -7,46
|
|PSDTC
|30,28
|2.819.582
|% -7,46
|
|KOZAL
|124,30
|1.840.783.028
|% 7,71
|
|KARSN
|5,47
|1.219.629.994
|% 4,99
|
|GARAN
|9,54
|1.192.651.765
|% 2,47
|
|ODAS
|4,12
|1.176.030.508
|% 8,71
|
|SISE
|7,43
|757.027.521
|% 2,77
|
|ODAS
|4,12
|1.176.030.508
|% 8,71
|
|EKGYO
|2,46
|655.582.372
|% 2,07
|
|KARSN
|5,47
|1.219.629.994
|% 4,99
|
|GSDHO
|2,53
|435.777.434
|% 9,05
|
|YKBNK
|2,90
|439.074.743
|% 1,75
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1896
|7,1955
|% -1,69
|
|Euro
|8,6902
|8,6959
|% -2,13
|
|Sterlin
|9,8062
|9,8553
|% -1,90
|
|Frank
|7,9916
|8,0398
|% -2,35
|
|Riyal
|1,9094
|1,9189
|% -1,86
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|22,39
|
|Altın Gr.
|430
|430
|-3,26
|
|Cumhuriyet
|2.838
|2.881
|-71,00
|
|Tam
|2.822
|2.896
|-72,02
|
|Yarım
|1.364
|1.401
|-34,83
|
|Çeyrek
|684
|700
|-17,42
|
|Gümüş.Ons
|29,48
|29,52
|2,61
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|0,47
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|0,71
|
Seans Raporu
16:24
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16:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 65 artarak (% 1.36 ) 1, 318
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16:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, SAYAS, IDEAS, INVEO, BTCIM, LUKSK, GEDIK, MARKA, VERTU, GLBMD
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16:34
UMPAS, INVEO, LUKSK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:34
KAPLM, COSMO, MAALT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:34YAPRK
Yüzde 9.96 oranında artışla 123.60 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 556 adet işlem