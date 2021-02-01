***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 01.02.2021 tarihli toplantısında1-Yaprak Süt ve Besi Çiftliği teknoloji yenileme ve modernizasyon kapsamında "Makine-Ekipman Modernizasyon Yatırım Projesi" yapılması amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ N 2020/24) hükümleri çerçevesinde gerekli çalışmaların gerçekleştirilerek başvuru işlemlerinin yapılmasına,2-Söz konusu proje ile ilgili gerekli çalışmaların yürütülmesinde hibe sözleşmesi imzalanması ve başvuru ile uygulama aşamasındaki ilgili belgelerin imzalanmasına/onaylanmasına ve bu konudaki tüm işlemlerde Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Şebnem Göker'in yetkili kılınmasına,oy birliği ile karar verilmiştir.Hibe başvurusunun olumlu sonuçlanması durumunda, modernizasyon amacıyla yapılacak proje kapsamında bir adet 30 metreküp kapasiteli sabit yem karma makinesi, bir adet traktör arkası 14 metreküp kapasiteli yem karma ve dağıtma makinesi ve bir adet 15.000 litre kapasiteli süt soğutma ve depolama tankı alınacaktır. Yatırımın tahmini maliyeti 1.500.000 TL. olup, hibe oranı %50'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906686BIST