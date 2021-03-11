***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2021 16:38
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuzun 25.11.2019 tarihli yatırım kararına göre yapılan 360 baş kapasiteli genç hayvan barınağı ve sağmal barınak tadilatından sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" belgesi için yapılan başvurumuz sonuçlanmıştır.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendiresi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nün 05.03.2021 tarihli kararı aşağıdaki gibidir.
25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin Ek-II listesinde yer alan "BÜYÜKBAŞ BESİ VE SÜT HAYVANCILIĞI TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI" projesi ile ilgili olarak inceleme-değerlendirme yapılmış ve Proje Tanıtım dosyasında çevresel etkilere karşı alınması öngörülen önlemler yeterli görülmüştür. Ayrıca ÇED Raporu hazırlanmasına gerek bulunmadığı tespit edilmiş olup, söz konusu projeye ÇED Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince Valiliğimizce "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verilmiştir.
Bu kapsamda 1.980 adet büyükbaş hayvan kapasiteli "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" belgemiz 2.700 adet büyükbaş hayvan olarak güncellenmiştir. Halihazırda Şirketimizde 2.590 adet büyükbaş hayvan bulunmaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917293
BIST
17:551.556
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|Değişim
|: -0,59%
|| -9,29
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En Düşük
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|TACTR
|27,50
|569.624
|% 10,00
|
|DITAS
|18,30
|51.555.558
|% 9,98
|
|GLRYH
|11,36
|19.279.847
|% 9,97
|
|RTALB
|23,60
|135.503.059
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|29.823.451
|% 9,97
|
|MERIT
|273,30
|1.331.528
|% -9,98
|
|BAKAB
|26,72
|85.174.612
|% -9,91
|
|IZFAS
|7,79
|18.830.096
|% -9,84
|
|IZMDC
|2,78
|229.274.370
|% -9,74
|
|KATMR
|4,52
|511.026.209
|% -9,60
|
|SASA
|44,30
|4.098.345.988
|% -4,65
|
|SISE
|7,69
|1.611.080.673
|% 0,00
|
|KOZAL
|126,70
|1.186.709.246
|% -1,78
|
|GARAN
|8,97
|1.135.856.831
|% -2,18
|
|EKGYO
|2,32
|1.000.166.158
|% -2,52
|
|EKGYO
|2,32
|1.000.166.158
|% -2,52
|
|SISE
|7,69
|1.611.080.673
|% 0,00
|
|TSKB
|1,69
|319.223.312
|% -1,17
|
|DOHOL
|3,44
|622.824.320
|% 1,78
|
|PETKM
|6,24
|848.691.567
|% 0,16
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5242
|7,5274
|% 0,31
|
|Euro
|8,9951
|9,0029
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,4578
|10,5103
|% 0,47
|
|Frank
|8,0799
|8,1286
|% 0,64
|
|Riyal
|1,9985
|2,0086
|% 0,35
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-1,35
|
|Altın Gr.
|419
|419
|2,94
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|9,00
|
|Tam
|2.752
|2.824
|-1,13
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|-0,55
|
|Çeyrek
|667
|683
|-0,28
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,61
|68,61
|0,71
|
Seans Raporu
17:53
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-
17:59KONYA
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 1, 197.00 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 946 adet işlem
-
17:58ISGSY
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 19.90 lira fiyatla işlem gören hissede 335, 999 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, KRDMD, EKGYO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 52 kaybederek (% -0.91 ) 1, 360
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANKO, TACTR, VAKFN, SEKFK, DITAS, UFUK, TRILC, SANEL, MARTI, RTALB