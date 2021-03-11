***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuzun 25.11.2019 tarihli yatırım kararına göre yapılan 360 baş kapasiteli genç hayvan barınağı ve sağmal barınak tadilatından sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" belgesi için yapılan başvurumuz sonuçlanmıştır.T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendiresi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nün 05.03.2021 tarihli kararı aşağıdaki gibidir.25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin Ek-II listesinde yer alan "BÜYÜKBAŞ BESİ VE SÜT HAYVANCILIĞI TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI" projesi ile ilgili olarak inceleme-değerlendirme yapılmış ve Proje Tanıtım dosyasında çevresel etkilere karşı alınması öngörülen önlemler yeterli görülmüştür. Ayrıca ÇED Raporu hazırlanmasına gerek bulunmadığı tespit edilmiş olup, söz konusu projeye ÇED Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince Valiliğimizce "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verilmiştir.Bu kapsamda 1.980 adet büyükbaş hayvan kapasiteli "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" belgemiz 2.700 adet büyükbaş hayvan olarak güncellenmiştir. Halihazırda Şirketimizde 2.590 adet büyükbaş hayvan bulunmaktadır.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917293BIST