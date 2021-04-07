***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2021 12:57
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 01.02.2021 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda
"Teknoloji Yenileme ve Modernizasyon Kapsamında Makine-Ekipman Modernizasyonu Yatırım Projesi" kapsamında proje dosyası hazırlanarak Tarım ve Orman Bakanlığı-Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı'na 07.04.2021 tarihinde hibe başvurusu yapılmıştır. Hibe başvurusunun olumlu sonuçlanması durumunda, modernizasyon amacıyla yapılacak proje kapsamında bir adet 30 metreküp kapasiteli sabit yem karma makinesi, bir adet traktör arkası 14 metreküp kapasiteli yem karma ve dağıtma makinesi ve bir adet 15.000 litre kapasiteli süt soğutma ve depolama tankı alınacaktır. Yatırımın tahmini maliyeti 1.500.000 TL. olup, hibe oranı %50'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924165
BIST
15:061.409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
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|Açılış
|: 1.421
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1.402
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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|: 456,03
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459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler15:06
|MTRKS
|33,88
|134.537
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|31.939.921
|% 9,99
|
|NTGAZ
|13,67
|1.566.664
|% 9,98
|
|PAMEL
|36,60
|7.313.377
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|3.243.139
|% 9,98
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|38.649.732
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,98
|885.102.596
|% 3,13
|
|BJKAS
|9,26
|769.494.629
|% 1,76
|
|GARAN
|6,75
|619.156.855
|% -0,59
|
|THYAO
|12,80
|614.769.507
|% 0,31
|
|JANTS
|921,80
|607.496.512
|% 3,74
|
|EKGYO
|1,98
|885.102.596
|% 3,13
|
|YKBNK
|2,16
|273.593.162
|% -0,92
|
|IHLGM
|1,15
|110.140.702
|% 1,77
|
|TSKB
|1,38
|129.165.258
|% 0,00
|
|GARAN
|6,75
|619.156.855
|% -0,59
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1830
|8,1874
|% 0,73
|
|Euro
|9,7250
|9,7316
|% 0,63
|
|Sterlin
|11,2560
|11,3125
|% 0,39
|
|Frank
|8,7619
|8,8147
|% 0,65
|
|Riyal
|2,1732
|2,1841
|% 0,50
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|-10,59
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|3.018
|3.064
|1,00
|
|Tam
|3.007
|3.085
|8,95
|
|Yarım
|1.453
|1.492
|4,32
|
|Çeyrek
|729
|746
|2,16
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,35
|63,35
|0,61
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Seans Raporu
15:06
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15:20XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 88 altında . İşlem hacmi 11, 103.00 milyon TL de
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15:20DERHL
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 8.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 679, 719 adet işlem
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15:18MEGAP
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 8.03 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 413, 219 adet işlem
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15:18MEGAP
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 8.03 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 413, 219 adet işlem
-
15:16VAKKO
Yüzde -5.14 oranında düşüşle 15.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 686, 757 adet işlem