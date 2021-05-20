***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde bulunan hayvan barınaklarının bir bölümünün çatılarına 434 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulması ile ilgili yatırımımız tamamlanmış olup Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ile 20.05.2021 tarihinde kabul tutanağı imzalanmıştır.Kamuoyuna ve Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936972BIST