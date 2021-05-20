***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.05.2021 16:26
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde bulunan hayvan barınaklarının bir bölümünün çatılarına 434 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulması ile ilgili yatırımımız tamamlanmış olup Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ile 20.05.2021 tarihinde kabul tutanağı imzalanmıştır.
Kamuoyuna ve Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936972
BIST
18:051.450
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|: 1.452
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|FENER
|31,28
|560.009.856
|% 9,99
|
|JANTS
|87,85
|349.097.457
|% 9,95
|
|SONME
|35,14
|3.975.885
|% 9,95
|
|SKTAS
|4,76
|19.737.517
|% 9,93
|
|ISBIR
|9.400,20
|29.703.971
|% 9,91
|
|MMCAS
|6,93
|366.690
|% -10,00
|
|BJKAS
|7,21
|533.535.029
|% -9,99
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|BRMEN
|2,56
|423.195
|% -9,86
|
|NTGAZ
|9,95
|69.629.491
|% -8,63
|
|METUR
|32,50
|65.620.899
|% -8,45
|
|GARAN
|8,23
|1.731.155.429
|% 1,86
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|THYAO
|13,58
|1.531.538.784
|% 1,72
|
|KRDMD
|8,02
|769.490.997
|% -3,72
|
|EREGL
|18,57
|729.550.021
|% -4,03
|
|PETKM
|6,32
|723.690.991
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,19
|511.873.469
|% 1,86
|
|GARAN
|8,23
|1.731.155.429
|% 1,86
|
|EKGYO
|1,96
|323.890.347
|% 0,00
|
|KARSN
|4,61
|554.906.352
|% -1,28
|
|PETKM
|6,32
|723.690.991
|% 0,96
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,3857
|8,3901
|% -0,27
|
|Euro
|10,2577
|10,2665
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,8643
|11,9238
|% 0,23
|
|Frank
|9,3031
|9,3592
|% 0,33
|
|Riyal
|2,2315
|2,2427
|% -0,22
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.878
|1.879
|9,03
|
|Altın Gr.
|506
|506
|0,68
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|22,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|1,23
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|0,59
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|27,86
|27,88
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,52
|0,02
|
|B. Petrol
|66,39
|66,39
|-0,26
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