***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 01.02.2021 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda"Teknoloji Yenileme ve Modernizasyon Kapsamında Makine-Ekipman Modernizasyonu Yatırım Projesi" kapsamında proje dosyası hazırlanarak Tarım ve Orman Bakanlığı-Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı'na yapılan başvuru sonucunun olumsuz olduğu Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başvuru sisteminden 05.06.2021 tarihinde öğrenilmiştir.Bu çerçevede modernizasyon ve yenileme kapsamında yaklaşık maliyeti yaklaşık 375.000 TL olan 14 metreküp kapasiteli yem karma ve dağıtma makinesi kendi finansmanımızla satın alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940314BIST