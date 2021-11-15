***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2021 12:27
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ödenmiş sermayesine %100 iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklığımız All Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 15.11.2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında sermayesinin nakden karşılanmak suretiyle 700.000 Türk Lirası tutarında artırılarak 750.000 TL'na çıkarılmasına karar verilmiştir. 700.000 TL tutarındaki nakden sermaye ödemesi 16 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977695
BIST
12:341.701
En Yüksek
|Değişim
|: 3,81%
|| 62,44
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.710
En Düşük
1.672
12:3410,0035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0039
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
12:3411,4624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0099
|Açılış
|: 11,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
12:34598,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,19
|Açılış
|: 598,78
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler12:32
|DOBUR
|123,70
|18.580.235
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.047.243.053
|% 9,94
|
|GARAN
|11,63
|145.408.611
|% 9,92
|
|BALAT
|8,90
|43.655
|% 9,88
|
|YKBNK
|3,39
|909.736.863
|% 9,71
|
|OYLUM
|8,76
|26.439.335
|% -9,97
|
|VAKFN
|5,83
|76.220.556
|% -8,62
|
|ADESE
|1,15
|327.193.631
|% -5,74
|
|PENTA
|185,70
|10.760.376
|% -4,92
|
|UTPYA
|18,02
|29.931
|% -4,56
|
|THYAO
|18,15
|1.334.622.908
|% 1,85
|
|PETKM
|7,86
|1.213.391.405
|% 2,75
|
|AKBNK
|6,97
|1.047.243.053
|% 9,94
|
|YKBNK
|3,39
|909.736.863
|% 9,71
|
|SISE
|9,89
|828.473.464
|% 3,45
|
|SKBNK
|1,23
|391.406.434
|% 6,96
|
|TSKB
|1,69
|528.811.958
|% 6,96
|
|ADESE
|1,15
|327.193.631
|% -5,74
|
|YKBNK
|3,39
|909.736.863
|% 9,71
|
|PETKM
|7,86
|1.213.391.405
|% 2,75
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0005
|10,0026
|% 0,03
|
|Euro
|11,4587
|11,4674
|% 0,13
|
|Sterlin
|13,3702
|13,4373
|% -0,08
|
|Frank
|10,8108
|10,8759
|% -0,07
|
|Riyal
|2,6566
|2,6699
|% -0,06
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|-4,48
|
|Altın Gr.
|598
|598
|-1,75
|
|Cumhuriyet
|3.950
|4.010
|-12,00
|
|Tam
|3.935
|4.034
|-8,00
|
|Yarım
|1.902
|1.951
|-3,87
|
|Çeyrek
|954
|976
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|8,08
|8,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,33
|81,33
|-0,84
|