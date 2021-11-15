***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÖdenmiş sermayesine %100 iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklığımız All Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 15.11.2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında sermayesinin nakden karşılanmak suretiyle 700.000 Türk Lirası tutarında artırılarak 750.000 TL'na çıkarılmasına karar verilmiştir. 700.000 TL tutarındaki nakden sermaye ödemesi 16 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977695BIST