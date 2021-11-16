***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.11.2021 17:01
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ödenmiş sermayesine %100 iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklığımız All Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 15.11.2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında sermayesinin nakden karşılanmak suretiyle 700.000 Türk Lirası tutarında artırılarak 750.000 TL'na çıkarılmasına karar verilmiştir. 700.000 TL tutarındaki nakden sermaye ödemesi 16 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978072
BIST
18:051.686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -16,89
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
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1.725
En Düşük
1.682
18:0510,3194
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 0,2616
|Açılış
|: 10,2600
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|Önceki Kapanış
|: 10,0150
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10,5087
En Düşük
10,0421
18:0511,6990
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
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|Açılış
|: 11,6200
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|Önceki Kapanış
|: 11,4500
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11,8997
En Düşük
11,4245
18:05616,38
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 13,69
|Açılış
|: 616,38
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|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
629,41
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ELITE
|19,72
|98.830.432
|% 9,98
|
|ESCAR
|25,34
|55.453.942
|% 9,98
|
|BASGZ
|15,67
|579.395.018
|% 9,96
|
|DOBUR
|136,00
|11.487.104
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|570.712
|% 9,89
|
|TSPOR
|7,01
|1.032.000.268
|% -9,90
|
|ARASE
|94,60
|89.541.791
|% -9,39
|
|OYLUM
|8,01
|15.305.139
|% -8,56
|
|TSKB
|1,58
|503.202.154
|% -8,14
|
|SKBNK
|1,16
|497.620.384
|% -6,45
|
|YKBNK
|3,37
|3.151.501.608
|% -0,59
|
|THYAO
|17,66
|1.821.650.403
|% 0,28
|
|TUPRS
|153,90
|1.202.775.578
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,01
|1.032.000.268
|% -9,90
|
|KOZAL
|119,00
|956.941.622
|% -1,16
|
|YKBNK
|3,37
|3.151.501.608
|% -0,59
|
|TSKB
|1,58
|503.202.154
|% -8,14
|
|VAKBN
|3,81
|710.724.173
|% -5,69
|
|ADESE
|1,04
|190.765.489
|% -5,45
|
|EKGYO
|2,09
|359.066.500
|% -4,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,2698
|10,3194
|% 2,60
|
|Euro
|11,6605
|11,6990
|% 2,30
|
|Sterlin
|13,7846
|13,8538
|% 2,52
|
|Frank
|11,0441
|11,1107
|% 2,03
|
|Riyal
|2,7376
|2,7513
|% 2,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-6,34
|
|Altın Gr.
|616
|616
|13,07
|
|Cumhuriyet
|4.071
|4.133
|106,00
|
|Tam
|4.051
|4.153
|105,97
|
|Yarım
|1.958
|2.009
|51,27
|
|Çeyrek
|982
|1.004
|25,63
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|8,29
|8,30
|0,17
|
|B. Petrol
|82,08
|82,08
|0,03
|