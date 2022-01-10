***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.01.2022 16:50
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 10.01.2022 tarihli toplantısında
1-Yaprak Süt ve Besi Çiftliği teknoloji yenileme ve modernizasyon kapsamında "Makine-Ekipman Modernizasyon Yatırım Projesi" yapılması amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ N 2020/24) (D.T.:2021/34) hükümleri çerçevesinde gerekli çalışmaların gerçekleştirilerek başvuru işlemlerinin yapılmasına,
2-Söz konusu proje ile ilgili gerekli çalışmaların yürütülmesinde hibe sözleşmesi imzalanması ve başvuru ile uygulama aşamasındaki ilgili belgelerin imzalanmasına/onaylanmasına ve bu konudaki tüm işlemlerde Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Şebnem Göker'in yetkili kılınmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.
Hibe başvurusunun olumlu sonuçlanması durumunda, modernizasyon amacıyla yapılacak proje kapsamında bir adet 30 metreküp kapasiteli sabit yem karma makinesi ve sağımhane revizyonu kapsamında 48 adet süt ölçer alınacaktır. Yatırımın tahmini maliyeti 2.500.000 TL. olup, ilgili tebliğ hükümleri kapsamında hibe oranı 2.000.000 TL'ye kadar %50'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991950
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|Satış
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