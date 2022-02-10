***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 10.01.2022 tarihinde almış olduğu karar doğrultusundaTeknoloji Yenileme ve Modernizasyon Kapsamında "Makine-Ekipman Modernizasyonu Yatırım Projesi" kapsamında proje dosyası hazırlanarak Tarım ve Orman Bakanlığı-Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı'na 10.02.2022 tarihinde hibe başvurusu yapılmıştır. Hibe başvurusunun olumlu sonuçlanması durumunda, modernizasyon amacıyla yapılacak proje kapsamında bir adet 30 metreküp kapasiteli sabit yem karma makinesi, sağımhane revizyonu kapsamında 48 adet süt ölçer ve gübre yönetimi kapsamında 1 adet nozüllü mix pump alınacaktır. Yatırımın tahmini maliyeti KDV hariç 2.550.000 TL. olup, hibe oranı %50'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000837BIST