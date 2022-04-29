***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2022 16:57
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 10.01.2022 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda
Teknoloji Yenileme ve Modernizasyon Kapsamında Makine-Ekipman Modernizasyonu Yatırım Projesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı-Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı'na yapılan başvurumuz, İl Proje Değerlendirme Komisyonu ve nihai olarak Bakanlık Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilmiş ve projemiz yedek olarak belirlenmiştir.
Asil olarak hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan yatırımcılardan, sözleşme imzalamayanlar ve/veya projeyi uygulamaktan vazgeçenler olması halinde Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce uygun görülen yedek proje için ilgili yatırımcı hibe sözleşmesi imzalamaya davet edilecektir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025637
BIST
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,13
|Açılış
|: 2.433
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|Önceki Kapanış
|: 2.428
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2.443
En Düşük
2.405
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 905,75
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908,09
En Düşük
887,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|66.957.305
|% 0,00
|
|AGHOL
|41,00
|33.436.278
|% 0,00
|
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|66.957.305
|% 0,00
|
|AGHOL
|41,00
|33.436.278
|% 0,00
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,00
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8742
|14,8938
|% 0,30
|
|Euro
|15,6442
|15,6753
|% 0,10
|
|Sterlin
|18,5794
|18,6726
|% -0,19
|
|Frank
|15,1655
|15,2568
|% -0,18
|
|Riyal
|3,9584
|3,9783
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|-24,88
|
|Altın Gr.
|892
|893
|-13,13
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|2,00
|
|Tam
|6.053
|6.206
|103,47
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|50,05
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|25,03
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,77
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,83
|-0,06
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,10
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