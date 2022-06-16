***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.06.2022 17:34
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin ticari faaliyetleri ve yatırımlarında kullanılacak finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla 06.04.2022 tarih ve 5362 sayılı "T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN " Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında Ziraat Bankası A.Ş.'den kullanılabilecek toplam 40.000.000 TL limit tahsisli kredilerin teminatı olmak üzere maliki olduğumuz Burhaniye/Balıkesir adresindeki gayrimenkullerin bir kısmının üzerine 1.sıra ve 80.000.000 TL tutarında ipotek tesis edilmiştir.
Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037747
BIST
17:592.533
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 47,97
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.533
En Düşük
2.486
17:5917,3052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3377
En Düşük
17,2421
17:5918,1625
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1127
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,0888
17:591.024,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -8,16
|Açılış
|: 1.024,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.022,61
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BALAT
|11,00
|1.159.196
|% 10,00
|
|KUYAS
|6,71
|29.597.077
|% 10,00
|
|ORMA
|28,60
|254.462
|% 10,00
|
|OYYAT
|72,25
|54.541.222
|% 9,97
|
|IMASM
|48,74
|5.063.919
|% 9,97
|
|BRKO
|1,44
|2.967.299
|% -10,00
|
|DOBUR
|47,22
|2.327.679
|% -8,22
|
|YGGYO
|21,18
|14.747.669
|% -5,36
|
|RTALB
|14,32
|30.824.338
|% -4,66
|
|TDGYO
|6,39
|5.377.645
|% -4,20
|
|THYAO
|48,18
|4.502.236.794
|% 1,77
|
|EREGL
|28,84
|3.519.428.903
|% -1,23
|
|SISE
|21,90
|2.112.430.092
|% 3,99
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|SASA
|46,04
|1.881.062.101
|% 1,32
|
|YKBNK
|4,88
|1.129.011.196
|% 4,95
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|ODAS
|2,93
|559.791.174
|% -2,98
|
|PRDGS
|2,71
|519.995.435
|% -1,81
|
|TSKB
|2,28
|355.412.234
|% 7,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3074
|17,3214
|% 0,13
|
|Euro
|18,1197
|18,1832
|% -0,50
|
|Sterlin
|21,0796
|21,1853
|% -1,06
|
|Frank
|17,7673
|17,8743
|% -0,33
|
|Riyal
|4,6008
|4,6239
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-18,35
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-7,97
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|54,00
|
|Tam
|6.784
|6.905
|-61,00
|
|Yarım
|3.331
|3.377
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.688
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,64
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,05
|-0,17
|
|B. Petrol
|113
|113
|-6,66
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59DERIM
Yüzde 5.39 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 781, 800 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 2, 523 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 30, 603.00 milyon TL de
-
17:58YATAS
Yüzde 4.67 oranında artışla 14.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 106, 328 adet işlem
-
17:57SAFKR
Yüzde 4.56 oranında artışla 8.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 770, 372 adet işlem
-
17:56KARSN
Yüzde 5.79 oranında artışla 7.12 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 216, 220 adet işlem