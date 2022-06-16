***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin ticari faaliyetleri ve yatırımlarında kullanılacak finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla 06.04.2022 tarih ve 5362 sayılı "T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN " Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında Ziraat Bankası A.Ş.'den kullanılabilecek toplam 40.000.000 TL limit tahsisli kredilerin teminatı olmak üzere maliki olduğumuz Burhaniye/Balıkesir adresindeki gayrimenkullerin bir kısmının üzerine 1.sıra ve 80.000.000 TL tutarında ipotek tesis edilmiştir.Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037747BIST