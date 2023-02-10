***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 10.02.2023 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda"YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİĞİ TEKNOLOJİ YENİLEME VE MODERNİZASYON KAPSAMINDA MAKİNE EKİPMAN MODERNİZASYON YATIRIM PROJESİ" kapsamında makine ekipman alınması amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı - Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı"ndan yararlanmak için gerekli çalışmaların gerçekleştirilerek başvuru işlemlerinin yapılmasına, program çerçevesinde Hibe Sözleşmesi imzalanması ve başvuru ile uygulama aşamasındaki ilgili belgelerin imzalanmasına/onaylanmasına ve bu konudaki tüm işlemler için Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem GÖKER'in yetkilendirilmesine.oy birliği ile karar verilmiştir.Hibe başvurusunun olumlu sonuçlanması durumunda, modernizasyon amacıyla yapılacak proje kapsamında bir adet traktör arkası 14 metreküp kapasiteli yem karma ve dağıtma makinesi, bir adet 15.000 litre kapasiteli süt soğutma ve depolama tankı, sağımhane revizyonu kapsamında 48 adet süt ölçer ve gübre yönetimi kapsamında 1 adet nozüllü mix pump ile 1 adet dalgıç tip gübre karıştırıcı alınacaktır. Yatırımın tahmini maliyeti KDV hariç 4.000.000 TL. olup, hibe oranı %50'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112710BIST