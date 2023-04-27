***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2023 09:59
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Balıkesir Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 26.04.2023 tarihli yazısında
"Yaprak Süt ve Besi Çiftliği Teknoloji Yenileme ve Modernizasyon Kapsamında Makine-Ekipman Modernizasyon Yatırım Projesi" uygulanabilir olarak değerlendirilerek, kabul edilmiştir.
Proje kapsamında İl Proje Değerlendirme Komisyonunca yapılan ilk değerlendirmeye göre satın almayı planladığımız 15.000 litre kapasiteli süt soğutma ve depolama tankı, gübre yönetimi kapsamında 1 adet nozüllü mix pump ile 1 adet dalgıç tip gübre karıştırıcı hibeye esas proje bütçesine dahil edilmiştir.
Proje kapsamında satın a1ınması planlanan yaklaşık 1.360.000 TL tutarındaki 48 adet süt ölçüm cihazlarının hibeye esas proje bütçesinden çıkarılarak ayni katkıya alınması, yem karma ve dağıtma makinasının ise Bakanlığın belirlemiş olduğu referans fiyata uygun olarak revize edilmesi istenmektedir.
Hibeye esas ve toplam proje bütçeleri, tarafımızca yapılacak satın alma işlemleri sonrasında ve hibe sözleşmesi aşamasında kesinlik kazanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141524
BIST
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|RAYSG
|20,20
|4.652.085
|% 9,96
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|EUPWR
|65,30
|74.618.898
|% 9,93
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|GRTRK
|21,28
|436.538
|% 9,92
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|SNKRN
|27,44
|955.543
|% 9,85
|
|IHAAS
|188,80
|33.564.762
|% 8,94
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|KERVN
|0,77
|386.087
|% -9,41
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|CANTE
|47,04
|25.987.168
|% -5,92
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|YAYLA
|5,10
|30.836.931
|% -5,20
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|PAGYO
|24,34
|3.104.365
|% -5,07
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|CMBTN
|515,40
|38.382.587
|% -4,68
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|KOPOL
|51,30
|1.724.172.534
|% 5,21
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|THYAO
|130,90
|1.436.091.598
|% 0,69
|
|AKBNK
|16,72
|614.607.775
|% -0,83
|
|EREGL
|32,88
|608.787.056
|% -0,06
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|CVKMD
|175,60
|571.349.990
|% 4,09
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|EKGYO
|6,22
|423.862.882
|% -0,16
|
|AKBNK
|16,72
|614.607.775
|% -0,83
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|KOPOL
|51,30
|1.724.172.534
|% 5,21
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|ISCTR
|11,20
|390.585.760
|% -0,09
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|AKFYE
|12,86
|348.723.621
|% 5,76
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|11:38
|Alış
|Satış
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|Dolar
|19,4297
|19,4370
|% 0,15
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|Euro
|21,4980
|21,5119
|% 0,33
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|Sterlin
|24,1694
|24,2906
|% 0,10
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|Frank
|21,7059
|21,8366
|% 0,01
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|Riyal
|5,1648
|5,1907
|% 0,06
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|Alış
|Satış
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|1.998
|8,82
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|Altın Gr.
|1.249
|1.249
|6,82
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|Cumhuriyet
|9.062
|9.199
|72,00
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|Tam
|9.108
|9.271
|-31,00
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|Yarım
|4.445
|4.533
|-9,00
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|Çeyrek
|2.229
|2.280
|-8,00
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|Gümüş.Ons
|25,04
|25,06
|0,14
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|Gümüş Gr.
|15,64
|15,66
|0,12
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|78,00
|78,00
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