***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde bulunan hayvan barınaklarının bir bölümünün çatılarına 482 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulması (GES) amacıyla Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'ne yapılan başvurumuz olumlu sonuçlanmış, iki trafoda toplam 400 kW güç artışı olacak şekilde bağlantı görüşü verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272749BIST