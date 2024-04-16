***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.04.2024 15:15
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde bulunan hayvan barınaklarının bir bölümünün çatılarına 482 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulması (GES) amacıyla Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'ne yapılan başvurumuz olumlu sonuçlanmış, iki trafoda toplam 400 kW güç artışı olacak şekilde bağlantı görüşü verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272749
BIST
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18:059.548
En Düşük
|Değişim
|: -1,36%
|| -131,71
|Açılış
|: 9.645
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|Önceki Kapanış
|: 9.680
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9.513
En Yüksek
9.650
18:0532,5013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0903
|Açılış
|: 32,5700
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|Önceki Kapanış
|: 32,4500
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32,5085
En Düşük
32,3337
18:0534,5868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0926
|Açılış
|: 34,5800
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|Önceki Kapanış
|: 34,5500
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En Düşük
34,3902
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
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|Açılış
|: 2.496,04
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|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
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2.497,22
En Düşük
2.465,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|379,50
|27.555.982
|% 10,00
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|MAGEN
|18,37
|575.321.596
|% 10,00
|
|KCAER
|63,25
|1.830.020.297
|% 10,00
|
|DNISI
|19,61
|79.107.637
|% 9,98
|
|GSRAY
|7,62
|660.788.368
|% 9,96
|
|CLEBI
|1.791,00
|430.459.240
|% -10,00
|
|GRNYO
|11,61
|15.692.285
|% -10,00
|
|BASCM
|14,04
|2.417.672
|% -10,00
|
|PEKGY
|8,13
|1.105.614.888
|% -9,97
|
|YAYLA
|23,14
|31.965.976
|% -9,96
|
|THYAO
|297,00
|11.706.809.948
|% -0,50
|
|ENTRA
|14,93
|7.526.721.021
|% -7,27
|
|TUPRS
|185,40
|5.284.011.317
|% 1,31
|
|KOZAL
|24,54
|5.094.447.675
|% 0,16
|
|YKBNK
|30,10
|5.063.186.470
|% -4,75
|
|ENTRA
|14,93
|7.526.721.021
|% -7,27
|
|ZOREN
|5,73
|2.002.816.798
|% -2,55
|
|ISCTR
|12,17
|4.296.741.892
|% -4,25
|
|KOZAL
|24,54
|5.094.447.675
|% 0,16
|
|YKBNK
|30,10
|5.063.186.470
|% -4,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4895
|32,4967
|% 0,26
|
|Euro
|34,5852
|34,6013
|% 0,31
|
|Sterlin
|40,4164
|40,6190
|% 0,36
|
|Frank
|35,5793
|35,7577
|% 0,22
|
|Riyal
|8,6582
|8,7016
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,30
|28,33
|% 0,66
|
|Platin
|969,35
|970,70
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.029,62
|1.032,40
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,21
|90,21
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.389,34
|2.389,73
|% 0,66
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