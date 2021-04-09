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***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.04.2021 18:07



***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 7.100.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 14.200.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYSBS00027 10.000 8.300,000 83,00000 1.700,000 17,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYSBS00027 Nâma
B Grubu, YAPRK, TREYSBS00019 7.090.000 5.884.700,000 83,00000 1.205.300,000 17,00000 B Grubu B Grubu, YAPRK, TREYSBS00019 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 7.100.000 5.893.000,000 83,00000 1.207.000,000 17,00000

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 2.043.824
Yedek Akçeler (TL) 3.849.176


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuzun 09.04.2021 tarihli toplantısında
Esas Sözleşmemizin 6. maddesinin Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye dayanarak, 7.100.000 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde,
1) 30.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %17 oranında payının pay sahiplerimize bedelsiz olarak dağıtılması kararı doğrultusunda 1.207.000 TL'si "2020 yılı karından",
2) 2.043.824 TL'sı "Hisse Senedi İhraç Primlerinden", 3.849.176 TL'si "Olağanüstü Yedeklerden" olmak üzere çıkarılmış sermayenin %83 oranında ve 5.893.000 TL tutarındaki iç kaynaklardan,
%100 oranında toplam 7.100.000 TL artırılarak Şirketin çıkarılmış sermayesinin 14.200.000 TL'ye yükseltilmesine,
3) Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan nama yazılı 10.000 TL nominal değerli A Grubu ve hamiline yazılı 7.090.000 TL nominal değerli B grubu paylardan oluşan mevcut çıkarılmış sermayenin % 100 oranında 7.100.000 TL nominal değerdeki payların artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına,
oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926308


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