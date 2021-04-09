***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.04.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 7.100.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 14.200.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREYSBS00027 10.000 8.300,000 83,00000 1.700,000 17,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYSBS00027 NâmaB Grubu, YAPRK, TREYSBS00019 7.090.000 5.884.700,000 83,00000 1.205.300,000 17,00000 B Grubu B Grubu, YAPRK, TREYSBS00019 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 7.100.000 5.893.000,000 83,00000 1.207.000,000 17,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 2.043.824Yedek Akçeler (TL) 3.849.176Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuzun 09.04.2021 tarihli toplantısındaEsas Sözleşmemizin 6. maddesinin Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye dayanarak, 7.100.000 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde,1) 30.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %17 oranında payının pay sahiplerimize bedelsiz olarak dağıtılması kararı doğrultusunda 1.207.000 TL'si "2020 yılı karından",2) 2.043.824 TL'sı "Hisse Senedi İhraç Primlerinden", 3.849.176 TL'si "Olağanüstü Yedeklerden" olmak üzere çıkarılmış sermayenin %83 oranında ve 5.893.000 TL tutarındaki iç kaynaklardan,%100 oranında toplam 7.100.000 TL artırılarak Şirketin çıkarılmış sermayesinin 14.200.000 TL'ye yükseltilmesine,3) Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan nama yazılı 10.000 TL nominal değerli A Grubu ve hamiline yazılı 7.090.000 TL nominal değerli B grubu paylardan oluşan mevcut çıkarılmış sermayenin % 100 oranında 7.100.000 TL nominal değerdeki payların artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına,oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926308BIST