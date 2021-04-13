***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına dair yönetim kurulu kararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.04.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 7.100.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 14.200.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREYSBS00027 10.000 8.300,000 83,00000 1.700,000 17,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYSBS00027 NâmaB Grubu, YAPRK, TREYSBS00019 7.090.000 5.884.700,000 83,00000 1.205.300,000 17,00000 B Grubu B Grubu, YAPRK, TREYSBS00019 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 7.100.000 5.893.000,000 83,00000 1.207.000,000 17,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 2.043.824Yedek Akçeler (TL) 3.849.176Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarYönetim Kurulu'nun 09.04.2021 tarih ve 2021/13 sayılı kararı uyarınca, çıkarılmış sermayenin %17 oranında 1.207.000 TL'si "2020 Yılı Karından", 2.043.824 TL'sı "Hisse Senedi İhraç Primlerinden", 3.849.176 TL'si "Olağanüstü Yedeklerden" olmak üzere çıkarılmış sermayenin %83 oranında ve 5.893.000 TL tutarındaki iç kaynaklarla birlikte %100 oranında sermayeye ilave edilmesi kararlaştırılan toplam 7.100.000 TL'nin ilgili hesaplardan Şirket Sermaye hesabına aktarıldığı ve "Sermaye" hesabına yapılan 7.100.000 TL'lik aktarım sonrasında Şirket sermayesinin kayıtlarda 14.200.000 TL olarak yer aldığı, Ecovis Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 12.04.2021 tarihinde düzenlenen Özel Amaçlı Bağımsız Denetçi raporu ile anlaşılmıştır.Bu kapsamda1) Artırılan 7.100.000 TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilecek payların usulüne uygun şekilde ve mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılmasına,2) Sermaye artırımının gerçekleştirilmesini takiben Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin 7'nci fıkrası hükmü uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınarak, esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilerek tescil ve ilanına,3) İhraç edilecek 7.100.000 TL. nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,4) Şirketin çıkarılmış sermayesinin 14.200.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin ifası için Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şebnem Göker'e yetki verilmesine, Kurulu Başkan Vekili Şebnem Göker'e yetki verilmesine,oybirliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927390BIST