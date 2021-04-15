***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.04.2021 13:18
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 7.100.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 14.200.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYSBS00027 10.000 8.300,000 83,00000 1.700,000 17,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYSBS00027 Nâma
B Grubu, YAPRK 1.205.300,000 17,00000 B Grubu B Grubu, YAPRK, TREYSBS00019 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 7.100.000 5.893.000,000 83,00000 1.207.000,000 17,00000
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 2.043.824
Yedek Akçeler (TL) 3.849.176
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 15.04.2021
SPK Başvuru Tarihi 15.04.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 7.100.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.207.000 TL'si "2020 Yılı Karından", 2.043.824 TL'sı "Hisse Senedi İhraç Primlerinden", 3.849.176 TL'si "Olağanüstü Yedeklerden" olmak üzere 7.100.000 TL artırılarak 14.200.000 TL'ye çıkarılması ve Şirket esas sözleşmesinin 6'ıncı maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928416
BIST