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***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.05.2020 16:24
GÜNCEL HABERLER



***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
TANER ÖZEN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETCİSİ 30.06.2015 0 266 422 27 77 tanerozen@yaprakciftligi.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 701834
MURAT TOPAL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM GÖREVLİSİ 15.05.2020 0 266 412 62 39 murattopal@yaprakciftligi.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845408


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RALYH 10,89 1.319.484 % 10,00  
TSGYO 2,20 6.463.552 % 10,00  
TGSAS 4,96 6.719.653 % 9,98  
TKURU 17,25 734.515 % 9,94  
GSDDE 3,26 2.712.565 % 9,76  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3541 8,3960 % 0,28  
Frank 7,0468 7,0892 % -0,39  
Riyal 1,8248 1,8339 % -0,37  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.730 -12,65  
Altın Gr. 383 383 -3,79  
Cumhuriyet 2.463 2.508 -10,80  
Tam 2.535 2.574 -11,10  
Yarım 1.237 1.258 -5,40  
Çeyrek 619 629 -2,70  
Gümüş.Ons 17,00 17,04 0,40  
Gümüş Gr. 3,77 3,78 0,08  
B. Petrol 35,34 35,34 2,84  
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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