***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoTANER ÖZEN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETCİSİ 30.06.2015 0 266 422 27 77 tanerozen@yaprakciftligi.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 701834MURAT TOPAL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM GÖREVLİSİ 15.05.2020 0 266 412 62 39 murattopal@yaprakciftligi.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845408BIST