***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.05.2020 16:24
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
TANER ÖZEN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETCİSİ 30.06.2015 0 266 422 27 77 tanerozen@yaprakciftligi.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 701834
MURAT TOPAL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM GÖREVLİSİ 15.05.2020 0 266 412 62 39 murattopal@yaprakciftligi.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845408
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,8836
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0177
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
18:057,5077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0496
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5132
En Düşük
7,3942
18:05383,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -3,79
|Açılış
|: 383,18
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
382,09
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|10,89
|1.319.484
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.463.552
|% 10,00
|
|TGSAS
|4,96
|6.719.653
|% 9,98
|
|TKURU
|17,25
|734.515
|% 9,94
|
|GSDDE
|3,26
|2.712.565
|% 9,76
|
|TACTR
|7,29
|307.186
|% -10,00
|
|EKIZ
|15,22
|694.199
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|317.555
|% -9,99
|
|RTALB
|34,90
|5.266.759
|% -9,96
|
|IZTAR
|6,11
|770.575
|% -9,88
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 8,15
|
|DOCO
|332,30
|280.097.140
|% 5,49
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 4,80
|
|KOZAL
|75,10
|180.281.802
|% 0,27
|
|MPARK
|16,35
|176.881.201
|% 2,70
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 4,80
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 3,77
|
|ADESE
|1,54
|149.586.403
|% 3,36
|
|IHLGM
|1,16
|90.252.446
|% 0,87
|
|IHYAY
|1,02
|79.708.754
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3541
|8,3960
|% 0,28
|
|Frank
|7,0468
|7,0892
|% -0,39
|
|Riyal
|1,8248
|1,8339
|% -0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-12,65
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-3,79
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.508
|-10,80
|
|Tam
|2.535
|2.574
|-11,10
|
|Yarım
|1.237
|1.258
|-5,40
|
|Çeyrek
|619
|629
|-2,70
|
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,04
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|0,08
|
|B. Petrol
|35,34
|35,34
|2,84
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Seans Raporu
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