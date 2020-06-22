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***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.06.2020 13:35
GÜNCEL HABERLER



***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
EROL GÖKER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist 17.12.2004 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Global Yatırım Holding A.Ş. Y.K. Başkan Vekili, Global Menkul Değerler A.Ş. ve Özbeyler Özel Hastane Evet 63.36 A ve B Grubu Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
ŞEBNEM GÖKER Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ziraat Mühendisi 20.12.2004 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Genel Müdür - Hayır 10.59 B Grubu Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
ZEYNEP GÖKER KIRCIOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 07.12.2007 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bekemler&Göker Hukuk Bürosu- Ortak Hayır 0 B Grubu Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye
ARİF CEYHUN YAĞLICIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 27.04.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Denetim Komitesi Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Serbest-Danışmanlık Hizmetleri Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845884 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan. Denetim Komitesi-Başkan. Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan
MELEK ELÇİN SÜER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 03.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi-Denetim Komitesi Üyesi Multinet-Finansal Kontrol ve Raporlama Müdürü Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845884 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi-Üye
HAMZA KANDUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi 04.05.2015 İcrada Görevli Finans ve Mali İşler Koordinatörü - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852279


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BAYRK 9,17 37.625.592 % 9,95  
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Riyal 1,8209 1,8300 % 0,10  
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Altın Gr. 386 386 2,03  
Cumhuriyet 2.507 2.520 33,40  
Tam 2.572 2.584 32,30  
Yarım 1.253 1.264 16,70  
Çeyrek 629 633 8,30  
Gümüş.Ons 17,94 17,96 0,35  
Gümüş Gr. 3,95 3,95 0,07  
B. Petrol 41,97 41,97 -0,22  
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