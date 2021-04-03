***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Yeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad.No: 65 Kat: 1 34418 Kağıthane / İstanbulSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 10000 TRY 0,14 Yönetim Kuruluna Üye Atama İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 7090000 TRY 99,86 İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923055BIST