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***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.02.2022 13:22
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
All Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Büyükbaş Besi Hayvan Yetiştiriciliği 750000 750000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002066


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RALYH 7,70 15.901.185 % 10,00  
UZERB 50,60 340.757 % 10,00  
MERIT 32,00 60.642.885 % 9,97  
ARMDA 63,45 4.325.914 % 9,97  
DESA 11,84 11.795.761 % 9,94  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,6281 13,6357 % 0,31  
Euro 15,5023 15,5193 % 0,45  
Sterlin 18,4628 18,5554 % 0,60  
Frank 14,7300 14,8188 % 0,66  
Riyal 3,6220 3,6402 % 0,25  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.868 1.868 14,90  
Altın Gr. 819 819 8,68  
Cumhuriyet 5.413 5.495 3,00  
Tam 5.389 5.523 2,55  
Yarım 2.604 2.672 1,24  
Çeyrek 1.306 1.336 0,62  
Gümüş.Ons 23,52 23,56 0,14  
Gümüş Gr. 10,31 10,32 0,08  
B. Petrol 95,61 95,61 2,34  
Seans Raporu 18:05
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