***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.07.2022 13:41
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Barbaros Mahallesi Ihlamur Bulvarı No:3 İç Kapı No:89 Ataşehir- İstanbul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045752
BIST
15:472.493
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 41,42
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.497
En Düşük
2.448
15:4717,5858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1534
|Açılış
|: 17,6070
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
15:4718,0080
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,2940
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
15:47966,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,65
|Açılış
|: 966,20
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler15:47
|EUKYO
|3,52
|1.769.986
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|9.926.225
|% 10,00
|
|KONYA
|1.319,80
|109.344.544
|% 9,99
|
|KLRHO
|12,55
|14.016.903
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.981.681
|% 9,98
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,31
|34.862.124
|% -5,58
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|CANTE
|54,80
|35.200.597
|% -3,86
|
|PENTA
|411,40
|33.983.497
|% -3,43
|
|THYAO
|50,95
|3.169.355.525
|% 1,94
|
|SISE
|20,92
|1.232.633.970
|% 1,26
|
|EKGYO
|3,04
|1.231.299.323
|% 2,36
|
|YKBNK
|4,54
|1.075.237.055
|% 3,42
|
|ODAS
|3,57
|893.105.573
|% 2,29
|
|EKGYO
|3,04
|1.231.299.323
|% 2,36
|
|ODAS
|3,57
|893.105.573
|% 2,29
|
|YKBNK
|4,54
|1.075.237.055
|% 3,42
|
|TSKB
|2,21
|221.508.908
|% 3,27
|
|SKBNK
|1,17
|106.069.328
|% 4,46
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5782
|17,5858
|% 0,88
|
|Euro
|17,9947
|18,0080
|% 1,66
|
|Sterlin
|21,0509
|21,1565
|% 1,17
|
|Frank
|18,0901
|18,1991
|% 1,67
|
|Riyal
|4,6690
|4,6924
|% 0,69
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|0,27
|
|Altın Gr.
|966
|966
|6,87
|
|Cumhuriyet
|6.520
|6.618
|5,00
|
|Tam
|6.536
|6.595
|-29,00
|
|Yarım
|3.185
|3.224
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.612
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,82
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|0,12
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,77
|
Seans Raporu
15:47
daha fazla
-
16:02PEKGY
Yüzde 5.04 oranında artışla 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 358, 016 adet işlem
-
16:01YEOTK
Yüzde 6.83 oranında artışla 82.85 lira fiyatla işlem gören hissede 835, 333 adet işlem
-
16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KRDMD, ARCLK
-
16:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 48 artarak (% 1.74 ) 2, 196
-
16:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RAYSG, HUBVC, POLTK, DESPC, KLRHO, EUKYO, UFUK, IMASM, RTALB, NIBAS