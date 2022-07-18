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***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.07.2022 13:41
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Barbaros Mahallesi Ihlamur Bulvarı No:3 İç Kapı No:89 Ataşehir- İstanbul




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045752


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUKYO 3,52 1.769.986 % 10,00  
POLTK 678,80 9.926.225 % 10,00  
KONYA 1.319,80 109.344.544 % 9,99  
KLRHO 12,55 14.016.903 % 9,99  
IMASM 63,35 9.981.681 % 9,98  
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15:47 Alış Satış %  
Dolar 17,5782 17,5858 % 0,88  
Euro 17,9947 18,0080 % 1,66  
Sterlin 21,0509 21,1565 % 1,17  
Frank 18,0901 18,1991 % 1,67  
Riyal 4,6690 4,6924 % 0,69  
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15:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.709 1.710 0,27  
Altın Gr. 966 966 6,87  
Cumhuriyet 6.520 6.618 5,00  
Tam 6.536 6.595 -29,00  
Yarım 3.185 3.224 -9,00  
Çeyrek 1.597 1.612 -4,00  
Gümüş.Ons 18,79 18,82 0,11  
Gümüş Gr. 10,60 10,62 0,12  
B. Petrol 105 105 -1,77  
Seans Raporu 15:47
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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