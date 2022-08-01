***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Memiş Mahallesi 25005 Sokak No:31 10700 Burhaniye/ BALIKESİRİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksMemiş Mahallesi 25005 Sokak No:31 10700 Burhaniye/ BALIKESİR 0 266-422 27 77 0 266-412 11 65http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050415BIST