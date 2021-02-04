***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği
04.02.2021 15:01
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )
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Şirket Merkezi Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Şirket Merkezi
Rıhtım Caddesi No.57 Beyoğlu-İstanbul
Yeni Şirket Merkezi
Yeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad. No.65 Kat: 1 34418 Kağıthane – İstanbul
Değişiklik Tarihi
04/02/2021
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 04.02.2021 tarihli toplantısında
Şirket merkez adresi Rıhtım Caddesi No.57 Beyoğlu-İstanbul adresinden Yeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad.No.65 Kat: 1 34418 Kağıthane-İstanbul adresine taşınmıştır.
Adres değişikliğinin tescil ve ilan edilmesine ve ilgili mercilere gerekli bilgilerin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907460
BIST
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BIST En Aktif Hisseler16:20
|BFREN
|1.309,00
|97.796.531
|% 10,00
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|AYEN
|6,93
|207.882.947
|% 10,00
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|UZERB
|78,65
|1.039.517
|% 10,00
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|AYCES
|79,20
|2.555.971
|% 10,00
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|VERUS
|64,40
|252.495.670
|% 9,99
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|INTEM
|59,85
|1.304.089
|% -10,00
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|SAMAT
|9,41
|154.640.235
|% -9,95
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|INVEO
|139,50
|15.627.014
|% -9,94
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|BTCIM
|9,51
|16.361.512
|% -7,49
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|YAPRK
|119,00
|3.434.888
|% -4,80
|
|SISE
|7,78
|1.369.274.025
|% 2,37
|
|KARSN
|5,24
|1.133.305.610
|% 2,14
|
|KRDMD
|7,04
|1.085.598.554
|% 2,33
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|GARAN
|10,02
|1.038.014.650
|% -0,79
|
|EKGYO
|2,52
|888.865.300
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,52
|888.865.300
|% 0,00
|
|KARSN
|5,24
|1.133.305.610
|% 2,14
|
|PEGYO
|2,65
|565.675.511
|% 1,53
|
|SISE
|7,78
|1.369.274.025
|% 2,37
|
|KRDMD
|7,04
|1.085.598.554
|% 2,33
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,1256
|7,1289
|% -0,50
|
|Euro
|8,5554
|8,5598
|% -0,76
|
|Sterlin
|9,7235
|9,7722
|% -0,09
|
|Frank
|7,8737
|7,9212
|% -0,73
|
|Riyal
|1,8950
|1,9045
|% -0,40
|
|16:20
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.812
|1.813
|-20,58
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|Altın Gr.
|417
|417
|-4,94
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|Cumhuriyet
|2.766
|2.808
|-46,00
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|Tam
|2.755
|2.827
|-41,57
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|Yarım
|1.332
|1.368
|-20,10
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|Çeyrek
|668
|684
|-10,06
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|Gümüş.Ons
|26,46
|26,49
|-0,35
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|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,07
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|B. Petrol
|58,75
|58,75
|0,06
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