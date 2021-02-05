***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği
05.02.2021 14:31
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )
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Türkçe
Şirket Merkezi Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Şirket Merkezi
Rıhtım Caddesi No.57 Beyoğlu-İstanbul
Yeni Şirket Merkezi
Yeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad. No.65 Kat: 1 34418 Kağıthane – İstanbul
Değişiklik Tarihi
04/02/2021
Açıklamalar
Şirket Merkez adres değişikliği, 05.02.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907809
BIST
16:431.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 10,40
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
16:437,0671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0687
|Açılış
|: 7,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0438
16:438,4853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0652
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
16:43409,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,24
|Açılış
|: 409,40
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
407,95
BIST En Aktif Hisseler16:41
|RODRG
|21,12
|5.587.453
|% 10,00
|
|TGSAS
|34,54
|10.733.931
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.478.097
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|10.003.570
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|ARTI
|7,49
|1.339.709
|% -5,07
|
|CELHA
|23,52
|9.240.157
|% -5,01
|
|KOZAL
|129,50
|2.076.347.945
|% 6,58
|
|SISE
|7,73
|1.190.496.890
|% 0,26
|
|GARAN
|9,97
|912.047.034
|% 0,50
|
|TCELL
|16,90
|852.647.237
|% 1,02
|
|DOHOL
|4,10
|784.114.234
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,49
|575.015.970
|% 0,40
|
|TSKB
|1,85
|411.172.891
|% -0,54
|
|GSDHO
|2,74
|587.941.964
|% 7,03
|
|DOHOL
|4,10
|784.114.234
|% -0,24
|
|SISE
|7,73
|1.190.496.890
|% 0,26
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0522
|7,0555
|% -1,13
|
|Euro
|8,4714
|8,4763
|% -0,87
|
|Sterlin
|9,6461
|9,6945
|% -0,84
|
|Frank
|7,7926
|7,8395
|% -0,88
|
|Riyal
|1,8756
|1,8850
|% -1,11
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|12,29
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-3,62
|
|Cumhuriyet
|2.711
|2.752
|-33,00
|
|Tam
|2.692
|2.760
|-32,77
|
|Yarım
|1.301
|1.335
|-15,85
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,92
|
|Gümüş.Ons
|26,68
|26,72
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,05
|
|B. Petrol
|59,33
|59,33
|0,32
|
Seans Raporu
16:41
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16:56AKSEN
Yüzde 4.66 oranında artışla 11.46 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 787, 861 adet işlem
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