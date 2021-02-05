***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziRıhtım Caddesi No.57 Beyoğlu-İstanbulYeni Şirket MerkeziYeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad. No.65 Kat: 1 34418 Kağıthane – İstanbulDeğişiklik Tarihi04/02/2021AçıklamalarŞirket Merkez adres değişikliği, 05.02.2021 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907809BIST