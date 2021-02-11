***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği
11.02.2021 15:09
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Şirket Merkezi Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Şirket Merkezi
Rıhtım Caddesi No.57 Beyoğlu-İstanbul
Yeni Şirket Merkezi
Yeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad. No.65 Kat: 1 34418 Kağıthane – İstanbul
Değişiklik Tarihi
04/02/2021
Açıklamalar
Şirket Merkez adres değişikliği, 10.02.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 11.02.2021 tarihli ve 10265 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909072
BIST
15:171.552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,68
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
15:177,0348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0230
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0334
15:178,5491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0080
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5457
15:17416,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,98
|Açılış
|: 416,89
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler15:17
|NIBAS
|31,06
|30.554.381
|% 9,99
|
|YESIL
|220,20
|15.839.026
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,80
|3.624.556
|% 9,98
|
|MAALT
|285,70
|4.962.120
|% 9,97
|
|KONTR
|86,10
|70.774.132
|% 9,96
|
|TGSAS
|32,26
|34.536.009
|% -9,99
|
|SERVE
|17,29
|831.322
|% -9,99
|
|EKIZ
|13,00
|3.644.444
|% -6,47
|
|UTPYA
|38,44
|66.782.502
|% -6,24
|
|TACTR
|32,00
|4.396.867
|% -6,21
|
|KOZAL
|136,60
|911.858.069
|% -0,15
|
|EKGYO
|2,60
|775.638.863
|% -1,14
|
|SASA
|31,08
|727.751.037
|% 3,74
|
|PETKM
|5,18
|709.872.275
|% 1,17
|
|GARAN
|10,00
|603.927.385
|% -1,77
|
|EKGYO
|2,60
|775.638.863
|% -1,14
|
|DOHOL
|3,55
|583.968.343
|% 1,14
|
|PETKM
|5,18
|709.872.275
|% 1,17
|
|MAKTK
|4,27
|334.495.935
|% 6,48
|
|KARSN
|4,99
|388.265.278
|% 3,74
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0333
|7,0348
|% -0,33
|
|Euro
|8,5457
|8,5491
|% -0,09
|
|Sterlin
|9,7081
|9,7568
|% -0,21
|
|Frank
|7,8766
|7,9240
|% -0,21
|
|Riyal
|1,8714
|1,8808
|% -0,22
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-0,68
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|2.772
|2.814
|-18,00
|
|Tam
|2.761
|2.831
|-14,84
|
|Yarım
|1.334
|1.369
|-7,18
|
|Çeyrek
|669
|685
|-3,59
|
|Gümüş.Ons
|27,11
|27,14
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,02
|
|B. Petrol
|61,02
|61,02
|-0,45
|
Seans Raporu
15:17
daha fazla
-
15:32XU100
Endeks 1, 552 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 14, 860.00 milyon TL de
-
15:30CRDFA
Yüzde 4.32 oranında artışla 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 054, 027 adet işlem
-
15:29BSOKE
Yüzde 4.69 oranında artışla 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 794, 312 adet işlem
-
15:28FROTO
Yüzde 4.72 oranında artışla 168.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 860, 424 adet işlem
-
15:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, GARAN, AKBNK