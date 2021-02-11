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***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği

11.02.2021 15:09



***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )

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Şirket Merkezi Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Eski Şirket Merkezi
Rıhtım Caddesi No.57 Beyoğlu-İstanbul
Yeni Şirket Merkezi
Yeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad. No.65 Kat: 1 34418 Kağıthane – İstanbul
Değişiklik Tarihi
04/02/2021
Açıklamalar

Şirket Merkez adres değişikliği, 10.02.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 11.02.2021 tarihli ve 10265 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909072


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