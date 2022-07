***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziYeşilce Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No. 65 Kat:1 34418 Kağıthane-İstanbulYeni Şirket MerkeziBarbaros Mahallesi Ihlamur Bulvarı No.3 İç Kapı No. 89 Ataşehir- İstanbulDeğişiklik Tarihi01/07/2022AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 01.07.2022 tarihli toplantısındaŞirket merkezi Yeşilce Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No.65 Kat:1 34418 Kağıthane-İstanbul adresinden Barbaros Mahallesi Ihlamur Buvarı No. 3 İç Kapı No. 89 Ataşehir- İstanbul adresine taşınmıştır.Adres değişikliğinin tescil ve ilan edilmesine ve ilgili mercilere gerekli bilgilerin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040636BIST