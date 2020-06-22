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***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

22.06.2020 13:35
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***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             1- Şirketimizin 19.06.2020 tarihinde yapılan 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulumuzun görev taksimi yapılarak,  yönetim kurulu  başkanlığına Erol GÖKER,  yönetim kurulu başkan vekilliğine Şebnem GÖKER, yönetim kurulu üyeliklerine ise Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU, Hamza KANDUR, Melek Elçin SÜER ve Arif Ceyhun YAĞLICIOĞLU'nun 3 yıllığına seçilmesine,
2- Yönetim Kurulu Başkanı Erol GÖKER ve yönetim kurulu Başkanvekili Şebnem GÖKER'in şirket ünvanı veya kaşesi altında atacakları münferit imzaları ile şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili olmalarına,
3- Mevcut komitelerimizin faaliyetlerine devam etmesine,
a. Denetimden sorumlu komite üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Arif Ceyhun YAĞLICIOĞLU'nun ve üyeliğe Melek Elçin SÜER'in getirilmesine,
b. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Arif Ceyhun YAĞLICIOĞLU'nun ve üyeliğe Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU'nun getirilmesine,
 
c.
Risk Yönetim Komitesi'nin başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Arif Ceyhun YAĞLICIOĞLU'nun ve üyeliğe Hamza KANDUR'un  getirilmesine,
oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852278


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