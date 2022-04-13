***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
13.04.2022 15:49
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 13.04.2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında
Mevcut komitelerimizin faaliyetlerine devam etmesine,
a. Denetimden sorumlu komite üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Arif Ceyhun YAĞLICIOĞLU'nun ve üyeliğe Melek Elçin SÜER'in getirilmesine,
b. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Arif Ceyhun YAĞLICIOĞLU'nun ve üyeliğe Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU'nun getirilmesine,
c. Risk Yönetim Komitesi'nin başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Arif Ceyhun YAĞLICIOĞLU'nun ve üyeliğe Hamza KANDUR'un getirilmesine,
oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020057
BIST
16:202.444
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|MMCAS
|3,52
|1.298.324
|% 10,00
|
|OYLUM
|2,56
|11.957.538
|% 9,87
|
|AVGYO
|3,58
|32.904.421
|% 9,82
|
|CRDFA
|2,35
|32.180.866
|% 9,81
|
|ULUSE
|160,00
|21.894.632
|% 9,51
|
|ASUZU
|81,00
|23.734.323
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|6.284.622
|% -9,97
|
|IHLAS
|0,57
|58.284.691
|% -9,52
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|ISFIN
|4,13
|331.488.700
|% -9,23
|
|KERVN
|0,60
|870.286
|% -9,09
|
|THYAO
|36,68
|2.926.529.261
|% -1,50
|
|GARAN
|13,58
|2.650.687.938
|% -1,09
|
|SISE
|17,32
|2.510.609.000
|% 0,29
|
|KRDMD
|16,03
|2.375.919.226
|% -0,25
|
|EREGL
|34,74
|2.344.691.355
|% 0,93
|
|YKBNK
|5,02
|2.198.475.562
|% -0,82
|
|ODAS
|2,30
|880.355.884
|% 1,32
|
|EKGYO
|2,71
|979.455.429
|% -0,37
|
|ZOREN
|2,16
|667.424.586
|% 6,93
|
|GARAN
|13,58
|2.650.687.938
|% -1,09
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5971
|14,6026
|% 0,03
|
|Euro
|15,8070
|15,8210
|% 0,07
|
|Sterlin
|18,9197
|19,0145
|% 0,09
|
|Frank
|15,5460
|15,6397
|% -0,16
|
|Riyal
|3,8806
|3,9001
|% 0,10
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.977
|1.978
|10,89
|
|Altın Gr.
|927
|927
|4,91
|
|Cumhuriyet
|6.149
|6.242
|13,00
|
|Tam
|6.109
|6.262
|2,57
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|1,25
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|25,61
|25,64
|0,26
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|Gümüş Gr.
|11,99
|12,00
|0,10
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|106
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