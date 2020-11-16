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***YAT* *ITTFH* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.11.2020 15:48
GÜNCEL HABERLER



***YAT******ITTFH******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             19.08.2020 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde A Grubu imtiyazlı 9.000.000 TL, B Grubu imtiyazsız 91.000.000 TL toplam 100.000.000 TL olan şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, A Grubu imtiyazlı 27.000.000 TL, B Grubu imtiyazsız 273.000.000 TL toplam 300.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla , %300 oranında artırılarak 400.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 27.10.2020 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 10.11.2020 tarihinde tamamlanmıştır.
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan B grubu payların toplam nominal değeri 29.637.148,212-TL olup bu payların 12-13 Kasım 2020 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulması neticesinde, ilgili payların satışı 12.11.2020 tarihinde tamamlanmıştır. B grubu payların halka arzına içsel bilgilere ulaşan kişi ve kurumların alımları olmamıştır ve sermayenin %5'i ve üzerinde herhangi bir pay alımı olmamıştır.
 
Borsa İstanbul A.Ş. de Birincil Piyasada satışı yapılan B grubu payların ağırlıklı ortalama satış fiyatı 2,026-TL olup, Şirket merkezinde talep toplama yöntemiyle yapılan ve yeni pay alma hakkı kullanımı sonrası kalan
18.845.354,910
TL nominal adet A grubu imtiyazlı pay satışı 2,026 TL'den yapılarak 13.11.2020 akşamı tamamlanmış olup 16.11.2020 (bugün) tarihinde talep eden yatırımcılara toplam 2.845.354,91 adet satışın dağıtımı yapılmıştır.
A Grubu Payların Satışında 1 tüzel ve 6 gerçek kişi olmak üzere toplam 7 kişi talepte bulunmuş olup talep ettikleri 2.845.354,91 adetin tamamı karşılanmıştır.
 
İttifak Holding halka arzında içsel bilgiye ulaşan gerçek ve tüzel kişilerin alımları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir
    İSİM
    Pay Grubu
    BİRİM FİYAT
    Satın Alınan Adet
    Tutar  (TL)

    NOYA  ÇELİK
    A Grubu
    2.026
                      2,000,000
               4,052,000 

    YAVUZ  ARIYAN
    A Grubu
    2.026
                            12,000
                     24,312 

    TAYFUN  BORA KUMRU
    A Grubu
    2.026
                      20,354.91
                     41,239 

    NECMİ  ÖZDEMİR
    A Grubu
    2.026
                            12,000
                     24,312 






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888677


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Altın Gr. 469 469 2,82  
Cumhuriyet 3.122 3.169 5,00  
Tam 3.106 3.184 9,13  
Yarım 1.501 1.540 4,42  
Çeyrek 753 770 2,21  
Gümüş.Ons 24,65 24,69 0,02  
Gümüş Gr. 6,12 6,13 0,04  
B. Petrol 44,45 44,45 1,67  
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